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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2024 16:17
ОТП вирішив трішки нас пощипати.
з 10.01. плата за смс по картці Ладна - 30грн....як обійти чи що відкрити на заміну?
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KVV
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Додано: Пон 09 гру, 2024 16:35
KVV написав:
ОТП вирішив трішки нас пощипати.
з 10.01. плата за смс по картці Ладна - 30грн....як обійти чи що відкрити на заміну?
Пуш в додаток не підходить?
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Кочевник
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Додано: Пон 09 гру, 2024 16:38
в мене давно це відключено, пуши в додаку працюють гарно.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 16:41
Кочевник написав:
Пуш в додаток не підходить?
підходить, якщо при включеному пуші за смс не беруть.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 12:47
Здравствуйте. Кто знает - есть ли у банка планы продлевать после нового года акцию Варуса и карты Виза от ОТП-банка?
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Додано: Нед 29 гру, 2024 21:44
KVV написав:
ОТП вирішив трішки нас пощипати.
з 10.01. плата за смс по картці Ладна - 30грн....як обійти чи що відкрити на заміну?
відкриту у жовтні картку закрили в грудні
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Додано: Сер 01 січ, 2025 16:10
Тихцем продовжили варус до квітня
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chipmunk
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Додано: Чет 02 січ, 2025 13:00
chipmunk
Щось вчора ввечері у Варусі не було -10%...
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bakis
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Додано: Чет 02 січ, 2025 13:48
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