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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

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ОТП БАНК 3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 15:54

chipmunk
Це ще не все. Скільки не робив спроб отримати нац кешбек з карткою ОТП... Все задарма.
Підтримка спрямовує в Дію, Дія спрямовує в міністерство... А кешбеку зась)
bakis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:57

bakis Не знаю как вам это удается. Открыл карту нацкешбек и в ОТП тоже, подключил с какой карты передавать информацию и на покупки на следующий же день уже начал начисляться нацкешбек. По тем товарам которые попадают под нацкешбек.
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 23:44

jabba Тогда прошу вас поделиться опытом...
Скажите, пожалуйста, как у вас выглядит страничка в приложухе ОТПБанка карты Национальный кешбек - Налаштувати кешбек - Обрати картки ....
У меня Написано - Оберіть картки...по яким...кешбек.
А дальше нарисована картка Visa Rewards и, самое главное, незакрашенная точка подтверждения выбора карты.
Так вот, я уже и выбирал эту карту, и не выбирал, но как не зайду в приложение, она всегда незакрашена,эта точка. Там еще ниже кнопка Підтвердити.
Так вот, как у вас выглядит эта страничка?
Спасибо)
И еще, все этапы подтвержений, подвязок, ДИЙ ... я прошел с Поддержкой банка.
Поддержка сказала, что у ОТП все в порядке... Виновата Дия ....))
bakis
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 11:20

bakis Сейчас страничка вообще выглядит " У Вас нет активных банковских рахунков" и серая кнопка подтвердить. Но я все это сделал еще 26.12. и все работало и карту получилось подключитт и за покупки в конце года три раза начисляли нацкешбек. Сейчас такое рисует наверное потому что уже нет карт которые еще можно подключить - одна была виза для варуса и я ее подключил сразу.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:25

jabba
Сегодня было также, серая кнопка и т. д. ....
Перезагрузил тел.
Проверил обновы.
Зашел в ОТП. Там, где была серая кнопка, появилось приглашение подтвердить карту.
Я со злостью уже нажал и держал, и, о чудо, появилась зеленая птичка.
Я вышел из приложухи, снова зашел - птица на месте!
Посмотрю на днях, что изменилось.
Мне кажется, что нужно на подтверждение не просто тапнуь, а попридержать малехо)))
Но кто ж знал...
Проверьте у себя, вдруг вывалилась карта из подтвержденных) Попробуйте пройти моим путем).
Спасибо)
bakis
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:38

bakis Ну вот зачем мне идти Вашим путем если у меня все работает с первого раза?Чтоб ненароком отключить и перестать получать нацкешбек а потом страдать и писать тут вопросы? :mrgreen:
jabba
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