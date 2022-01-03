Додано: Чет 23 січ, 2025 14:29

НЕ смог открыть счет



"Розетка" стала предлагать доп. скидку при оплате картой "мастеркард" этого банка (до этого - скидку предлагала при оплате такой картой от "Приват"-а, покупаю периодически что-то у них). 23.01.2025 г. приехал в ближайшее, "дарницкое" отделение г.Киева. В отделении - менеджер по "юрикам" и два кассира. Счет мне как "физику" - открыть некому, мол, приезжайте в понедельник ИЛИ - езжайте в другое отделение (вроде они у них "на каждом шагу" по городу!).

Понимаю, что может заболеть сотрудник, НО "подсуетиться" начальнику отделения и поставить кого на подмену можно ведь?!; да и менеджер по "юрикам" (судя по табличке на столе) - тоже могла бы оформить мне карту - за примерно 5 мин. моего пребывания в отделении - НИ одного клиента НЕ было!

За такое "обслуживание" - соотв. и проголосовал в опроснике сверху.