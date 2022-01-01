chipmunk
Це ще не все. Скільки не робив спроб отримати нац кешбек з карткою ОТП... Все задарма.
Підтримка спрямовує в Дію, Дія спрямовує в міністерство... А кешбеку зась)
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Додано: Чет 02 січ, 2025 15:54
chipmunk
Це ще не все. Скільки не робив спроб отримати нац кешбек з карткою ОТП... Все задарма.
Підтримка спрямовує в Дію, Дія спрямовує в міністерство... А кешбеку зась)
Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:57
bakis Не знаю как вам это удается. Открыл карту нацкешбек и в ОТП тоже, подключил с какой карты передавать информацию и на покупки на следующий же день уже начал начисляться нацкешбек. По тем товарам которые попадают под нацкешбек.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 23:44
jabba Тогда прошу вас поделиться опытом...
Скажите, пожалуйста, как у вас выглядит страничка в приложухе ОТПБанка карты Национальный кешбек - Налаштувати кешбек - Обрати картки ....
У меня Написано - Оберіть картки...по яким...кешбек.
А дальше нарисована картка Visa Rewards и, самое главное, незакрашенная точка подтверждения выбора карты.
Так вот, я уже и выбирал эту карту, и не выбирал, но как не зайду в приложение, она всегда незакрашена,эта точка. Там еще ниже кнопка Підтвердити.
Так вот, как у вас выглядит эта страничка?
Спасибо)
И еще, все этапы подтвержений, подвязок, ДИЙ ... я прошел с Поддержкой банка.
Поддержка сказала, что у ОТП все в порядке... Виновата Дия ....))
Додано: Пон 06 січ, 2025 11:20
bakis Сейчас страничка вообще выглядит " У Вас нет активных банковских рахунков" и серая кнопка подтвердить. Но я все это сделал еще 26.12. и все работало и карту получилось подключитт и за покупки в конце года три раза начисляли нацкешбек. Сейчас такое рисует наверное потому что уже нет карт которые еще можно подключить - одна была виза для варуса и я ее подключил сразу.
Додано: Пон 06 січ, 2025 16:25
jabba
Сегодня было также, серая кнопка и т. д. ....
Перезагрузил тел.
Проверил обновы.
Зашел в ОТП. Там, где была серая кнопка, появилось приглашение подтвердить карту.
Я со злостью уже нажал и держал, и, о чудо, появилась зеленая птичка.
Я вышел из приложухи, снова зашел - птица на месте!
Посмотрю на днях, что изменилось.
Мне кажется, что нужно на подтверждение не просто тапнуь, а попридержать малехо)))
Но кто ж знал...
Проверьте у себя, вдруг вывалилась карта из подтвержденных) Попробуйте пройти моим путем).
Спасибо)
Додано: Сер 08 січ, 2025 10:38
bakis Ну вот зачем мне идти Вашим путем если у меня все работает с первого раза?Чтоб ненароком отключить и перестать получать нацкешбек а потом страдать и писать тут вопросы?
Додано: Чет 23 січ, 2025 14:29
Re: ОТП БАНК
НЕ смог открыть счет
"Розетка" стала предлагать доп. скидку при оплате картой "мастеркард" этого банка (до этого - скидку предлагала при оплате такой картой от "Приват"-а, покупаю периодически что-то у них). 23.01.2025 г. приехал в ближайшее, "дарницкое" отделение г.Киева. В отделении - менеджер по "юрикам" и два кассира. Счет мне как "физику" - открыть некому, мол, приезжайте в понедельник ИЛИ - езжайте в другое отделение (вроде они у них "на каждом шагу" по городу!).
Понимаю, что может заболеть сотрудник, НО "подсуетиться" начальнику отделения и поставить кого на подмену можно ведь?!; да и менеджер по "юрикам" (судя по табличке на столе) - тоже могла бы оформить мне карту - за примерно 5 мин. моего пребывания в отделении - НИ одного клиента НЕ было!
За такое "обслуживание" - соотв. и проголосовал в опроснике сверху.
Додано: Суб 01 бер, 2025 12:27
Re: ОТП БАНК
Варус знову тихо продовжили до літа
Додано: Сер 25 чер, 2025 22:01
Реф ссылка
Открою сабжевую карту по реф ссылке.
Жду ссыль в ЛС.
Додано: Чет 17 лип, 2025 22:25
Re: ОТП БАНК
А в яких купюрах ОТП банк віддає долари, новими чи старими?
Питаю,тому що в РКО є такий цікавий пункт "Видача коштів з поточного або ощадного рахунку фізичної особи емісійною готівкою (нові банкноти в іноземній валюті) - 1%
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