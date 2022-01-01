|
|
Перший Iнвестицiйний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 жов, 2025 12:51
Краще для кого? І чим банк може зацікавити покупця в поточних умовах?
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2416
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2303
|1161336
|
|
|1597
|566738
|
Вів 30 вер, 2025 10:38
jabba
|
|2808
|1672811
|