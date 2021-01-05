RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:18

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:
  Сибарит написав:Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?


А Ви також клієнт Прокредиту? Бо мені тут немає з ким спілкуватися :D

Да, но я атипичный клиент банков - деньги лежат, и мы с банком друг друга не беспокоим 😁

Валютні депо?
