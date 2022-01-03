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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

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Банк Південний 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 14 жов, 2023 09:33

  Zonenor написав:
  flysoulfly написав:
  novichok написав:3. що робити далі, як отримати валютні депозитні картки, чи можливо безкоштовно?
3) откройте конвертдепо на 3 мес. в аппке на любую сумму(от 100уе) после внесения на гривнекарту. Для выплаты конверта автоматом откроется валютный текущий счет, через пару минут. Валютообмен-онлайн тоже будете делать на него. Снятие через менеджера, без комиссий. Карта валютная не нужна для валютообмена вообще.

А я бы советовал novichok Вам , если уж открываете конвертационный депозит получить карту в валюте. Тогда при получении валюты вам не придется каждый раз идти к менеджеру, а будете приходить прямиком в кассу
Но скорее всего, ждать пластик валютки будет неделю (там не Одесса), т.к. моментальных валюток типа "не бывает".
Тогда и снятие онлайнобменянных сразу-быстро-удобно-картой точно откладывается.
А делать с прицелом на перспективу - а есть ли смысл? Хоровод50к может скоро застрять. И сам банк не то шоб гарантированно устойчивый, ИМХО.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 жов, 2023 21:18

  Zonenor написав:,
А я бы советовал novichok Вам , если уж открываете конвертационный депозит получить карту в валюте. Тогда при получении валюты вам не придется каждый раз идти к менеджеру, а будете приходить прямиком в кассу для снятия. А если Вам напряжно ее с собой носить и помнить пин код, то тогда путь через текущий счет - менеджер-касса

год назад категорически отказали снимать валюту с карты через пос терминал,
сказали только по квитанции через менеджера
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 жов, 2023 22:15

А зачем вам вал. карты? Всё равно валюту снимать только в кассе. А к мен. особых очередей нет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 21:17

Перестали отображаться карты в приложении после того как пришлось открыть валютную карту для оплаты онайн обмена. Удаление приложения и залив нового ничего не дали!
У кого похожая ситуация??;
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:07

Получение валюты в кассе

Какая ситуация в банке Пивдений сейчас с получением валюты (доллары) в кассе?
Нужно заранее заказывать на отделение сумму звонком на горячую линию?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:21

  J написав:
  Zonenor написав:,
А я бы советовал novichok Вам , если уж открываете конвертационный депозит получить карту в валюте. Тогда при получении валюты вам не придется каждый раз идти к менеджеру, а будете приходить прямиком в кассу для снятия. А если Вам напряжно ее с собой носить и помнить пин код, то тогда путь через текущий счет - менеджер-касса

год назад категорически отказали снимать валюту с карты через пос терминал,
сказали только по квитанции через менеджера


снимают с вал.карты проверено
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:22

  amatorodessa написав:Какая ситуация в банке Пивдений сейчас с получением валюты (доллары) в кассе?
Нужно заранее заказывать на отделение сумму звонком на горячую линию?


можно у менеджера в отделении
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:26

Re: Банк Південний

amatorodessa написав:Какая ситуация в банке Пивдений сейчас с получением валюты (доллары) в кассе?
Нужно заранее заказывать на отделение сумму звонком на горячую линию?
Валюта завжди є (Львів). Деколи буває мотлох або 1996, касир повідомляє, що повна каса валюти (нову замовляти не буде, якщо не влаштовує наявна валюта, краще підійти через декілька днів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:16

Re: Банк Південний

Сколько живут депозитные карты (действует депозитный тариф) после окончания срока депозита, под который эти карты и открывались?
Кащей
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