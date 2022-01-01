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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Південний 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 11:32

Re: Банк Південний

amatorodessa написав:В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
Залежить, які картки у Вас є.
З депозитки зняття без комісії.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 15:16

покупка долару

  Zochan написав:
amatorodessa написав:В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
Залежить, які картки у Вас є.
З депозитки зняття без комісії.


Якщо поповнити рахунок для власних потреб в грн переказом по IBAN з іншого банку.
Потім купити долар та зарахувати на депозитну карту доларову.
Та зняти з депозитної карти долари в касі.
То буде без комісій?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 17:12

Re: Банк Південний

amatorodessa написав:
Якщо поповнити рахунок для власних потреб в грн переказом по IBAN з іншого банку.
Потім купити долар та зарахувати на депозитну карту доларову.
Та зняти з депозитної карти долари в касі.
То буде без комісій?

Все буде без комісії.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 01:02

Re: Банк Південний

  amatorodessa написав:Якщо поповнити рахунок для власних потреб в грн переказом по IBAN з іншого банку.
Не знаю що таке рахунок для власних потреб.У меня карта для выплат и на неё платежи по IBAN c другого банка с комиссией, а если переводом с карты на карту, то без комиссии.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 01:15

  lara_08 написав:
  amatorodessa написав:Якщо поповнити рахунок для власних потреб в грн переказом по IBAN з іншого банку.
Не знаю що таке рахунок для власних потреб.
У меня карта для выплат
это название другого типа счетов физлиц в Пивденном ( раньше открывали и без карт)- они для безнал.зачислений и нал.пополнений в кассу, а не для выплат
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 01:20

  amatorodessa написав:
  Zochan написав:
amatorodessa написав:В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
Залежить, які картки у Вас є.
З депозитки зняття без комісії.


Якщо поповнити рахунок для власних потреб в грн переказом по IBAN з іншого банку.
Потім купити долар та зарахувати на депозитну карту доларову.
Та зняти з депозитної карти долари в касі.
То буде без комісій?

советую тестить на небольших суммах сначала и помнить что комиссию у них снимают не сразу, а после 17-00. неслабо влетел на этом
flex123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 07:24

  Zochan написав:
amatorodessa написав:В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
Залежить, які картки у Вас є.
З депозитки зняття без комісії.


Якщо поповнити рахунок для власних потреб в грн переказом по IBAN з іншого банку.
Потім купити долар та зарахувати на депозитну карту доларову.
Та зняти з депозитної карти долари в касі.
То буде без комісій?[/quote]
советую тестить на небольших суммах сначала и помнить что комиссию у них снимают не сразу, а после 17-00. неслабо влетел на этом[/quote]
Онлайн купівля , фактично зняття валюти на касі,тому на касі поповнили гривнею ,в застосунку обміняли,до менеджера за квітанцією і в касі забираєте готівку
sens
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