|
|
|
Банк Південний
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:34
Zochan написав:
І це не єдиний такий банк!!!
asti написав: Я коли це почув аж похолов...
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.
А які ще обдирають клієнтів?
-
nord
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur
, melkh
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1554
|963891
|
|
|889
|510497
|
П'ят 05 кві, 2024 20:29
lel
|
|1224
|419475
|
П'ят 05 кві, 2024 12:36
Howl
|