RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Південний

Банк Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:34

  Zochan написав:
asti написав: Я коли це почув аж похолов...

І це не єдиний такий банк!!!
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.

А які ще обдирають клієнтів?
nord
 
Повідомлень: 566
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 06:28

Re: Банк Південний

sens написав:
  asti написав:
  Zochan написав:[quote="asti"] Я коли це почув аж похолов...
І це не єдиний такий банк!!!
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.
Не стикався, тому й не знав достеменно. Мене інше дивує - куди дивиться НБУ?! Хто дозволив такі комісії - 30% за що??! Виходить що банк кровно зацікавлений заблокувати кошти клієнта щоби потім зідрати з нього таку комісію! Спробуй потім доведи що ти не верблюд - он у мене ПУМБ завернув
усі підтверджуючи документи які я надав!

Погоджуюсь що не справедливо. Відтепер, ви знаєте, якщо депозит,то проблем не буде,проте постійні готівкові внесення та зняття і ризик по Вам став для банку критичним[/quote]
----------------------------
Менеджер банку Південний сказав, що безготівкові надходження на банківський рахунок клієнта на будь яку суму не викликають жодних питань з боку фін. моніторингу. А от готівкові надходження від 400 тис. викликають
amatorodessa
 
Повідомлень: 98
З нами з: 03.04.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 06:49

Re: Банк Південний

nord написав:А які ще обдирають клієнтів?

Абанк та Ізі.
Zochan
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 22.10.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:40

Re: Банк Південний

1 червня з 22:00 до 09:00 2 червня сервіси в PivdennyOnline будуть недоступні.
Zochan
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 22.10.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:00

Давно не користувався...
Вони стали брати комісію за вихід СЕПом з Картки для виплат (тп Стартовий) ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5801
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1834 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 22:48

  flysoulfly написав:Давно не користувався...
Вони стали брати комісію за вихід СЕПом з Картки для виплат (тп Стартовий) ?

10 грн Чи більше?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18076
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 32, 33, 34
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
339 149138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 бер, 2025 17:42
flysoulfly
Ідея Банк 1 ... 70, 71, 72
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
717 428257
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 бер, 2025 16:12
Proofy
UGB еко банк країни 1 ... 129, 130, 131
Starter » Чет 06 січ, 2022 21:49
1305 272873
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 бер, 2025 01:24
Maxwe11

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8119)
25.03.2025 21:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.