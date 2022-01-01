RSS
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Полтава-Банк

Полтава-Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Полтава-Банк 2.3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
43%
3
2- Погане. Некомпетентне.
29%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 22:46

  la9 написав:Подскажите, кто знает:
1) Какая минимальная сумма в валюте для покупки через аппку?

2) И что нужно открыть? Снятие не интересует, мне нужно евро для покупок, у них часто самый низкий курс из банок, в которых можно купить онлайн.

3) Здесь возможно быстро пополнить через п2п и купить?


1) ответили
2) Открыть нужно гринвевую карту. Карта стоит 30 грн. Ждать пластик около двух недель. Вроде есть бесплатные бомжекарты, но я таких не встречал. Курс евро у них был самый низкий, но это время прошло. Сам пользовался их сверхнизким курсом. На сегодня у них курс евро не самый низкий, но не плохой.
3) Да, п2п залетает без проблем
deneg net
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:29

  deneg net написав:
  la9 написав:Подскажите, кто знает:
1) Какая минимальная сумма в валюте для покупки через аппку?

2) И что нужно открыть? Снятие не интересует, мне нужно евро для покупок, у них часто самый низкий курс из банок, в которых можно купить онлайн.

3) Здесь возможно быстро пополнить через п2п и купить?


1) ответили
2) Открыть нужно гринвевую карту. Карта стоит 30 грн. Ждать пластик около двух недель. Вроде есть бесплатные бомжекарты, но я таких не встречал. Курс евро у них был самый низкий, но это время прошло. Сам пользовался их сверхнизким курсом. На сегодня у них курс евро не самый низкий, но не плохой.
3) Да, п2п залетает без проблем


1) не знаю, как сейчас, но полгода назад онлайн-покупка было от 1€
2) или платить 30грн за гривнекарту, или в отделении откроют бесплатно депокарту(пластик через 7-14 дней) при открытии гривнедепо от 1000 грн от 3 мес.
3) СЕПы заходят за 30-60 мин.
flysoulfly
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:40

Re: Полтава-Банк

  flysoulfly написав:2) или платить 30грн за гривнекарту, или в отделении откроют бесплатно депокарту(пластик через 7-14 дней) при открытии гривнедепо от 1000 грн от 3 мес.

la9
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:15

  la9 написав:
  flysoulfly написав:2) или платить 30грн за гривнекарту, или в отделении откроют бесплатно депокарту(пластик через 7-14 дней) при открытии гривнедепо от 1000 грн от 3 мес.

а на эту депокарту входящий п2п и сэп будет с комиссом?

оказывается :oops: я подзабыл это,
Да, Вам может Депокарта не нужна, т.к. бесплатно пополнение было только наличкой в кассу,
flysoulfly
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:29

СЕП після 17-00

Так приємно відпочивати в Яремче і отримати ще відсотки по депозиту.
Після 17-00 відправив собі СЕПи по 1000 грн в Юнексбанк( смарт картка ) , агропросперіс( мрія ) ,індустріал на депозит , кредит-дніпро . Всюди дійшло за 10 хвилин . Одне погано - місяць відсотків в Полтаві дорівнює 1 добі відпочинку в отелі :roll:
sens
3
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:47

  sens написав:Так приємно відпочивати в Яремче і отримати ще відсотки по депозиту.
Після 17-00 відправив собі СЕПи по 1000 грн в Юнексбанк( смарт картка ) , агропросперіс( мрія ) ,індустріал на депозит , кредит-дніпро . Всюди дійшло за 10 хвилин

flysoulfly
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 19:20

  flysoulfly написав: платить 30грн за гривнекарту,
или в отделении откроют бесплатно депокарту (пластик через 7-14 дней) при открытии гривнедепо от 1000 грн от 3 мес(100дней)

оказывается, с января по март что-то типа акции:
улучшили временно некоторые карточные тарифы,
в том числе, отменили те 30(100) грн. за открытие гривневых(валютных)карт тп "Класичний" :!:

А вот непонятно, может,сейчас и Депозитную карту откроют без даже депозита :D
flysoulfly
1
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 07:21

  flysoulfly написав:
  sens написав:Так приємно відпочивати в Яремче і отримати ще відсотки по депозиту.
Після 17-00 відправив собі СЕПи по 1000 грн в Юнексбанк( смарт картка ) , агропросперіс( мрія ) ,індустріал на депозит , кредит-дніпро . Всюди дійшло за 10 хвилин

це по 5 грн. за кожний СЕП ?

Так
sens
3
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 12:56

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  sens написав:Так приємно відпочивати в Яремче і отримати ще відсотки по депозиту.
Після 17-00 відправив собі СЕПи по 1000 грн в Юнексбанк( смарт картка ) , агропросперіс( мрія ) ,індустріал на депозит , кредит-дніпро . Всюди дійшло за 10 хвилин

це по 5 грн. за кожний СЕП ?

Так

flysoulfly
