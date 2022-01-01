|
|
|
Полтава-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 кві, 2024 22:46
la9 написав:
Подскажите, кто знает:
1) Какая минимальная сумма в валюте для покупки через аппку?
2) И что нужно открыть? Снятие не интересует, мне нужно евро для покупок, у них часто самый низкий курс из банок, в которых можно купить онлайн.
3) Здесь возможно быстро пополнить через п2п и купить?
1) ответили
2) Открыть нужно гринвевую карту. Карта стоит 30 грн. Ждать пластик около двух недель. Вроде есть бесплатные бомжекарты, но я таких не встречал. Курс евро у них был самый низкий, но это время прошло. Сам пользовался их сверхнизким курсом. На сегодня у них курс евро не самый низкий, но не плохой.
3) Да, п2п залетает без проблем
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 3188
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 20:29
deneg net написав: la9 написав:
Подскажите, кто знает:
1) Какая минимальная сумма в валюте для покупки через аппку?
2) И что нужно открыть? Снятие не интересует, мне нужно евро для покупок, у них часто самый низкий курс из банок, в которых можно купить онлайн.
3) Здесь возможно быстро пополнить через п2п и купить?
1) ответили
2) Открыть нужно гринвевую карту. Карта стоит 30 грн. Ждать пластик около двух недель. Вроде есть бесплатные бомжекарты, но я таких не встречал. Курс евро у них был самый низкий, но это время прошло. Сам пользовался их сверхнизким курсом. На сегодня у них курс евро не самый низкий, но не плохой.
3) Да, п2п залетает без проблем
1) не знаю, как сейчас, но полгода назад онлайн-покупка было от 1€
2) или платить 30грн за гривнекарту, или в отделении откроют бесплатно депокарту(пластик через 7-14 дней) при открытии гривнедепо от 1000 грн от 3 мес.
3) СЕПы заходят за 30-60 мин.
р2р заходят очень вариативно. Было и до суток. Подозреваю, что р2р сумм более 5000грн они вручную зачисляют-проверяют, глядя на анкету получателя
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5994
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1907 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:40
flysoulfly написав:
2) или платить 30грн за гривнекарту, или в отделении откроют бесплатно депокарту(пластик через 7-14 дней) при открытии гривнедепо от 1000 грн от 3 мес.
а на эту депокарту входящий п2п и сэп будет с комиссом?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2765
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 10:15
la9 написав: flysoulfly написав:
2) или платить 30грн за гривнекарту, или в отделении откроют бесплатно депокарту(пластик через 7-14 дней) при открытии гривнедепо от 1000 грн от 3 мес.
а на эту депокарту входящий п2п и сэп будет с комиссом?
оказывается
я подзабыл это,
Да, Вам может Депокарта не нужна, т.к. бесплатно пополнение было только наличкой в кассу,
И у меня карта была открыта давно, а после окончания привязанного к ней депо депокарта там всегда меняет тариф на "Класичний", в котором и входящие p2p и СЭПы бесплатны, как и пополнение налом
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5994
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1907 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:29
Так приємно відпочивати в Яремче і отримати ще відсотки по депозиту.
Після 17-00 відправив собі СЕПи по 1000 грн в Юнексбанк( смарт картка ) , агропросперіс( мрія ) ,індустріал на депозит , кредит-дніпро . Всюди дійшло за 10 хвилин . Одне погано - місяць відсотків в Полтаві дорівнює 1 добі відпочинку в отелі
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18143
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:47
sens написав:
Так приємно відпочивати в Яремче і отримати ще відсотки по депозиту.
Після 17-00 відправив собі СЕПи по 1000 грн в
Юнексбанк( смарт картка ) , агропросперіс( мрія ) ,індустріал на депозит , кредит-дніпро . Всюди дійшло за 10 хвилин
це по 5 грн. за кожний СЕП ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5994
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1907 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 15 січ, 2025 19:20
flysoulfly написав:
платить 30грн за гривнекарту,
или в отделении откроют бесплатно депокарту (пластик через 7-14 дней) при открытии гривнедепо от 1000 грн от 3 мес(100дней)
оказывается, с января по март что-то типа акции:
улучшили временно некоторые карточные тарифы,
в том числе, отменили те 30(100) грн. за открытие гривневых(валютных)карт тп "Класичний"
А вот непонятно, может,сейчас и Депозитную карту откроют без даже депозита
(но вряд ли)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5994
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1907 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 21 січ, 2025 07:21
flysoulfly написав: sens написав:
Так приємно відпочивати в Яремче і отримати ще відсотки по депозиту.
Після 17-00 відправив собі СЕПи по 1000 грн в
Юнексбанк( смарт картка ) , агропросперіс( мрія ) ,індустріал на депозит , кредит-дніпро . Всюди дійшло за 10 хвилин
це по 5 грн. за кожний СЕП ?
Так
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18143
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 23 вер, 2025 12:56
sens написав: flysoulfly написав: sens написав:
Так приємно відпочивати в Яремче і отримати ще відсотки по депозиту.
Після 17-00 відправив собі СЕПи по 1000 грн в
Юнексбанк( смарт картка ) , агропросперіс( мрія ) ,індустріал на депозит , кредит-дніпро . Всюди дійшло за 10 хвилин
це по 5 грн. за кожний СЕП ?
Так
по 5 грн. СЕПом на інші банки - нічого не змінилося? навіть для їхніх нових карток тп"Без меж" ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5994
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1907 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2772
|1663642
|
Вів 23 вер, 2025 12:42
klug
|
|2299
|1156658
|
|
|378
|171413
|
|