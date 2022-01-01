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Обслуговування в українських
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Правекс банк

Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Правекс банк 2.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 17:00

"Цікавий"банк, був у відділенні, питав інфу про валютообмі на 50 000 грн, відповідь співробітника: якщо людина не клієнт банку та офіційно не працює, то треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію. І взагалі готівки євро немає, тобто прийдеться довго чекати! Підтримка в месенджерах працює тільки в робочі години, в телеграм вчора написав досі не відповіли(
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 17:15

  mogicanin1986 написав:треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію.
мне записали предыдущее место работы, в дие меня вообще нет. С валютой есть проблемы, не могу здесь описывать их суть, вкратце валюту придерживают для коммерческой продажи (по курсу кассы). Странности в виде заморочек у банка есть и ого-го какие.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 19:32

  vitaliiangel написав:
  mogicanin1986 написав:треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію.
мне записали предыдущее место работы, в дие меня вообще нет. С валютой есть проблемы, не могу здесь описывать их суть, вкратце валюту придерживают для коммерческой продажи (по курсу кассы). Странности в виде заморочек у банка есть и ого-го какие.

Скажем дружно: нам не нужно!!!
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 20:49

Re: Правекс банк

  mogicanin1986 написав:...якщо людина не клієнт банку та офіційно не працює, то треба...
Коли приходить неклієнт і намагається відкрити рахунок, то він заповнює анкету фінансового моніторингу, в ній зазначається інформація про дохід і т. п. Ось анкетку треба правильно заповнювати й питань на такі суми не буде чи буде набагато менше.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 21:03

  Howl написав:
  mogicanin1986 написав:...якщо людина не клієнт банку та офіційно не працює, то треба...
Коли приходить неклієнт і намагається відкрити рахунок, то він заповнює анкету фінансового моніторингу, в ній зазначається інформація про дохід і т. п. Ось анкетку треба правильно заповнювати й питань на такі суми не буде чи буде набагато менше.

Я клієнт багатьох банків, тому правила гри знаю) але перший раз саме в цьому банку мені сказали що якщо офіційно не працює, то без документів підтверджуючих джерела доходів мені стати клієнтом банку не світить( я сказав навіть що я пенсіонер, але це не допомогло. Ні то ні, але дуже цікаві правила в Правексе. Не працюю офіційно вже більше шести років і інші банки поки що не роблять мені проблем з цього.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 21:25

  vitaliiangel написав:
  mogicanin1986 написав:треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію.
мне записали предыдущее место работы, в дие меня вообще нет. С валютой есть проблемы, не могу здесь описывать их суть, вкратце валюту придерживают для коммерческой продажи (по курсу кассы). Странности в виде заморочек у банка есть и ого-го какие.

У меня как раз нет проблем с Правексом, валюту заказываю за два дня, прихожу с гривной, покупаю в приложении и забираю валюту.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 00:19

Re: Правекс банк

Підкажіть, за третій місяць по акційні фамілії нарахує абонку в мінус?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 01:15

  2XL написав:Підкажіть, за третій місяць по акційні фамілії нарахує абонку в мінус?

Говорят что - Да.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:50

Картки можна закривати в грудні

https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... zemniy-711
01.01.2024 будуть змінені тарифи на зняття готівкових коштів в іноземній валюті (USD/EUR) у відділеннях банку.

Звертаємо вашу увагу, що ці зміни стосуються лише приватних карток/рахунків та тільки операцій у іноземній валюті.

Нові тарифи на зняття готівки:

Карткові рахунки:
Для пакетів "CAPPUCCINO" та "CAPPUCCINO" (без фізичної поставки) - 1% від суми зняття;
Для пакетів «ФАМІЛЬНИЙ», «ФАМІЛЬНИЙ CAP», «ФАМІЛЬНИЙ BANK&WORK», «ФАМІЛЬНИЙ DOCTOR» - 0,8% від суми зняття;
Для пакету «ФАМІЛЬНИЙ R&B» - 0,6% від суми зняття.
sens
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