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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Правекс банк

Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

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Правекс банк 2.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:09

  cohan написав:
  sens написав:https://www.pravex.com.ua/press-center/uvaga-zmina-tarifiv-na-znyattya-gotivkovikh-koshtiv-v-inozemniy-711
01.01.2024 будуть змінені тарифи на зняття готівкових коштів в іноземній валюті (USD/EUR) у відділеннях банку.

Звертаємо вашу увагу, що ці зміни стосуються лише приватних карток/рахунків та тільки операцій у іноземній валюті.

Нові тарифи на зняття готівки:

Карткові рахунки:
Для пакетів "CAPPUCCINO" та "CAPPUCCINO" (без фізичної поставки) - 1% від суми зняття;
Для пакетів «ФАМІЛЬНИЙ», «ФАМІЛЬНИЙ CAP», «ФАМІЛЬНИЙ BANK&WORK», «ФАМІЛЬНИЙ DOCTOR» - 0,8% від суми зняття;
Для пакету «ФАМІЛЬНИЙ R&B» - 0,6% від суми зняття.


да, танцы заканчиваются
хотя IT может и пронесет
в січні курс теж може бути задовільним, можна в грудні закрити після валютообміну.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:19

  sens написав:https://www.pravex.com.ua/press-center/uvaga-zmina-tarifiv-na-znyattya-gotivkovikh-koshtiv-v-inozemniy-711
01.01.2024 будуть змінені тарифи на зняття готівкових коштів в іноземній валюті (USD/EUR) у відділеннях банку.

Звертаємо вашу увагу, що ці зміни стосуються лише приватних карток/рахунків та тільки операцій у іноземній валюті.

Нові тарифи на зняття готівки:

Карткові рахунки:
Для пакетів "CAPPUCCINO" та "CAPPUCCINO" (без фізичної поставки) - 1% від суми зняття;
Для пакетів «ФАМІЛЬНИЙ», «ФАМІЛЬНИЙ CAP», «ФАМІЛЬНИЙ BANK&WORK», «ФАМІЛЬНИЙ DOCTOR» - 0,8% від суми зняття;
Для пакету «ФАМІЛЬНИЙ R&B» - 0,6% від суми зняття.

Коли відкривав валютну картку, то на відділенні так наполегливо рекомендували внести одразу оплату за рік. Ще була така думка, але відмовився. І бачу, що правильно зробив, тепер треба цю картку закривати
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:23

а что значит без фізичної поставки?
это только виртуальных карт касается?
emeta
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  emeta написав:а что значит без фізичної поставки?
это только виртуальных карт касается?


виртуальных но не только, там же написано

"CAPPUCCINO"
та
"CAPPUCCINO" (без фізичної поставки)

то есть и так и так
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:59

Re: Правекс банк

А хто знає який % на залишок коштів в пакеті Капучіно?
karabas
 
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