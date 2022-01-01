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Правекс банк

Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

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Правекс банк 2.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:22

Re: Правекс банк

Melanor1 написав:
  Кащей написав:
  karabas написав:А хто знає який % на залишок коштів в пакеті Капучіно?

0%


На накопичувальному в тарифі Капучіно онбордінг 10%, у звичайному здається 3%
До 01.04.23. Последние три месяца получаю целых 0%
Кащей
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Вітаємо!
Звертаємо увагу на поширення фейкових СМС, що повідомляють про зміну вартості доставки/перевезення посилки від поштових операторів.

Прохання:
(checkmark)утримуйтеся від переходу за сумнівними посиланнями;
(checkmark)ніколи не надсилайте особисті дані, коди або паролі.

Якщо ваші дані стали доступні третім особам, негайно зверніться до Банку для блокування карток або самостійно заблокуйте їх в PRAVEX ONLINE.

Будьте обережні та пильнуйте за своєю безпекою!

У разі сумнівів, звертайтесь до Контакт-центру: (telephone)0800500450
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:05

Не пойму :oops:
с гривневой капучино стянуть чужим р2р - мзды не будет?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 10:13

СЕП

На вихідних СЕПи не виходять з Правекса?
l_e_x
 
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  l_e_x написав:На вихідних СЕПи не виходять з Правекса?

раніше ходив сеп на вихідних, а останнім часом не ходить, відключили походу
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 14:29

Re: Правекс банк

  l_e_x написав:На вихідних СЕПи не виходять з Правекса?
Зо 02 березня 2024 р. у PRAVEX ONLINE та PRAVEX BIZ буде додано можливість здійснювати платежі у вихідні дні (вихідні платежі у гривні).

https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... kartok-745
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 10:16

Наш традиційний лідер зі збитковості. Протягом січня-квітня доробок склав мінус 86,1 млн. гривень. Для порівняння, на другому місці Індус з результатом "лишень" мінус 13,2 млн. гривень.
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