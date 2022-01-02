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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Правекс банк

Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

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Правекс банк 2.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 11:04

  sens написав:
  24589 написав:
  flysoulfly написав:це хто?

АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК

Ні, комерційний ІНДУСтріальний банк

Збитки у саме цього, а не у КІБ)
24589
 
Повідомлень: 117
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:00

Нагадайте, пліз, про гривнекартку Капучино: досі все без комісій?
1) поповнення СЕПом з іншого банку
2) внутрішньобанково через аппку переказ на іншого клієнта
3) вихід СЕПом на інший банк
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 14:30

  flysoulfly написав:Нагадайте, пліз, про гривнекартку Капучино: досі все без комісій?
1) поповнення СЕПом з іншого банку
2) внутрішньобанково через аппку переказ на іншого клієнта
3) вихід СЕПом на інший банк

Так, по всім пунктам.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:48

а як вони для пакетуКапучино "неактивність" враховують: лише головної(UAH) картки, чи й по кожній(валютній) окремо?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5619
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 315 раз.
 
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  #<1 ... 25262728
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