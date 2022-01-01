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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2024 18:18
sens написав:
Встигніть відкрити депозит у гривні під 17 % річних до 29.01.2024р.!
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Встиг. Останні вільні 3,5 млн грн оформив на 6 міс
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Investor_K
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Додано: Чет 25 січ, 2024 22:08
Investor_K написав: sens написав:
Встигніть відкрити депозит у гривні під 17 % річних до 29.01.2024р.!
Строк: 3 або 6 міс.
Мінімальна сума: 50 000 UAH
Банк розумних людей
Встиг. Останні вільні 3,5 млн грн оформив на 6 міс
замало для охоронця з Сільпо на Червоній Калині)
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sens
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:54
Investor_K написав: sens написав:
Встигніть відкрити депозит у гривні під 17 % річних до 29.01.2024р.!
Строк: 3 або 6 міс.
Мінімальна сума: 50 000 UAH
Банк розумних людей
Встиг. Останні вільні 3,5 млн грн оформив на 6 міс
Прокредит запрашивает подтверждение источников происхожения средств?
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