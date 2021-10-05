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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:18

  sens написав:Встигніть відкрити депозит у гривні під 17 % річних до 29.01.2024р.!

Строк: 3 або 6 міс.
Мінімальна сума: 50 000 UAH

Банк розумних людей

Встиг. Останні вільні 3,5 млн грн оформив на 6 міс
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:08

  Investor_K написав:
  sens написав:Встигніть відкрити депозит у гривні під 17 % річних до 29.01.2024р.!

Строк: 3 або 6 міс.
Мінімальна сума: 50 000 UAH

Банк розумних людей

Встиг. Останні вільні 3,5 млн грн оформив на 6 міс
замало для охоронця з Сільпо на Червоній Калині)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:54

  Investor_K написав:
  sens написав:Встигніть відкрити депозит у гривні під 17 % річних до 29.01.2024р.!

Строк: 3 або 6 міс.
Мінімальна сума: 50 000 UAH

Банк розумних людей

Встиг. Останні вільні 3,5 млн грн оформив на 6 міс


Прокредит запрашивает подтверждение источников происхожения средств?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:10

Re: ПроКредит Банк

У мене так.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:36

  Investor_K написав:У мене так.

Не дякуйте,додаткові 36200 грн відсотків
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:49

Re: ПроКредит Банк

  Investor_K написав:3,5 млн грн оформив

сьогодні на 3 місяці АККОРД , більше аніж ПРО на 1% !
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:37

  sens написав:
  Investor_K написав:3,5 млн грн оформив

сьогодні на 3 місяці АККОРД , більше аніж ПРО на 1% !

Я з Аккорду пішов після того, як 2006 бакс довелося з нервами витягувати.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 09:34

Re: ПроКредит Банк

Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 09:42

  Maxwe11 написав:Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)

Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 09:55

  Maxwe11 написав:Який зараз бакс видають в прокредіт? 1996й чи сині?)

Мені видавали синіми.
  sens написав:Бажано уточнення міста,банк має декілька відділеннь і в різних містах

Ви ще забули про уточнення дати, на яку треба знімати $. У вас є інфа по наявності типу купюр по всім відділенням?
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