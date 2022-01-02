ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2024 12:16
sens Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.
MostWanted
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Додано: Нед 04 лют, 2024 13:09
MostWanted написав: sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.
допоможу дорослій людині правильно сформулювати питання .
Прошу надати інформацію щодо видачі готівкових коштів у відділенні № Х , в місті ХХХХХ , при заповненні бронювання на сайті банку , яким номіналом і якого року була у вас видача в місяці ХХХХ року ХХХХ
sens
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Додано: Вів 06 лют, 2024 05:41
MostWanted написав: sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.
Коли замовляє те, тр кажіть, що саме Вас цікавить.Я, наприклад, обожнюю 1996 рік
Investor_K
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Додано: Пон 19 лют, 2024 13:18
Investor_K написав: MostWanted написав: sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.
Коли замовляє те, тр кажіть, що саме Вас цікавить.Я, наприклад, обожнюю 1996 рік
Вже пройшли
https://surveys.cbr.com.ua/Qst.aspx?r=1 ... S7FtfiLdU1
?
sens
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Додано: Пон 19 лют, 2024 13:32
Investor_K
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