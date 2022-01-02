Анкета має містити максимум 5 запитань.
Якщо там аналіз мозку - треба платити.
Я не можу кинути палицю, перестати слідити за покидьками - і витрачати мій дорогоцінний час охоронця супермаркету на якісь нескінченні опитування звичайного банку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2024 15:58
Анкета має містити максимум 5 запитань.
Якщо там аналіз мозку - треба платити.
Я не можу кинути палицю, перестати слідити за покидьками - і витрачати мій дорогоцінний час охоронця супермаркету на якісь нескінченні опитування звичайного банку.
Додано: Пон 19 лют, 2024 18:20
Якщо мені дадуть +1% до депозиту за опиьування - то це партнерські відносини.
Додано: Вів 20 лют, 2024 09:36
Или другого вида плюшки, как с картой Novapay -там за участие давалали фирменный мерч.
Додано: Вів 20 лют, 2024 09:37
Re: ПроКредит Банк
Додано: Вів 20 лют, 2024 11:05
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