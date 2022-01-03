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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:58

Анкета має містити максимум 5 запитань.
Якщо там аналіз мозку - треба платити.
Я не можу кинути палицю, перестати слідити за покидьками - і витрачати мій дорогоцінний час охоронця супермаркету на якісь нескінченні опитування звичайного банку.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:20

Якщо мені дадуть +1% до депозиту за опиьування - то це партнерські відносини.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:36

  Investor_K написав:Якщо мені дадуть +1% до депозиту за опиьування - то це партнерські відносини.

Или другого вида плюшки, как с картой Novapay -там за участие давалали фирменный мерч.https://t.me/c/1599249603/17053
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:37

Re: ПроКредит Банк

  lloydbanksua написав:Или другого вида плюшки


Візьму тільки грошима!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 11:05

  Investor_K написав:
  lloydbanksua написав:Или другого вида плюшки


Візьму тільки грошима!

Та и 200 грн. насчитывали.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:37

подскажите, когда списывается 100грн. абонки за пакет Сlassic?
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:48

emeta
посл. день месяца. Причем списание идет со всех счетов (по убыванию гривна доллар евро). У меня 29-го списание 2.26 доллара -все что было на дол. счете и 0.33 евро (было 55 евро). То есть смотрит сначала гривну есть ли 100 гривен .Нет или не хватает переходит на доллар .Далее аналогично евро.
VLADPn
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