ПроКредит Банк

Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лип, 2025 09:19
aanonimovic594 написав:
Досить цікаво, та і мотивує навіть на подальший розвиток, оскільки зараз можна сказати починаю свою кар'єру
Успіхів!
Додано: Суб 15 лис, 2025 10:18
Одумались
немцы
РКО с Classic скасовується з грудня
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:56
emeta написав:Одумались
немцы
РКО с Classic скасовується з грудня
То мені тепер преміальні картки не потрібні? Classik буде без абонки?
Додано: Нед 16 лис, 2025 00:56
Investor_K написав: emeta написав:Одумались
немцы
РКО с Classic скасовується з грудня
То мені тепер преміальні картки не потрібні? Classik буде без абонки?
вже можна замовляти, перший місяц безкоштовний
