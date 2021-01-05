|
ПроКредит Банк
Додано: П'ят 25 лип, 2025 09:19
aanonimovic594 написав:
Досить цікаво, та і мотивує навіть на подальший розвиток, оскільки зараз можна сказати починаю свою кар'єру
Успіхів!
Investor_K
Додано: Суб 15 лис, 2025 10:18
Одумались
немцы
РКО с Classic скасовується з грудня
emeta
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:56
emeta написав:Одумались
немцы
РКО с Classic скасовується з грудня
То мені тепер преміальні картки не потрібні? Classik буде без абонки?
Investor_K
Додано: Нед 16 лис, 2025 00:56
Investor_K написав: emeta написав:Одумались
немцы
РКО с Classic скасовується з грудня
То мені тепер преміальні картки не потрібні? Classik буде без абонки?
вже можна замовляти, перший місяц безкоштовний
emeta
Додано: Чет 20 лис, 2025 18:03
Так, а 01.12 знімається плата за листопад?
la9
Додано: Нед 21 гру, 2025 17:52
З преміальними картаами наче можна безкоштовно обслуговуватись в лаунж зонах деяких аеропортів. Хтось пробував?
Investor_K
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:39
Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?
Сибарит
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:51
Сибарит написав:
Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?
А Ви також клієнт Прокредиту? Бо мені тут немає з ким спілкуватися
Investor_K
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:23
Investor_K написав: Сибарит написав:
Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?
А Ви також клієнт Прокредиту? Бо мені тут немає з ким спілкуватися
Да, но я атипичный клиент банков - деньги лежат, и мы с банком друг друга не беспокоим 😁
Сибарит
