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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:01

  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:Я побачив у додатку, що картку Multicard можна поповнювати з картки іншого банку за один раз на 25000 грн, за день наче(не сфотографував!) - 10 разів, а всього за місяць - там дика цифра. Я до того веду, що і безготівково можна поповнювати Multicard,якщо тягнути з додатку. Тобто по великому рахунку... можна і без Radacard обійтись.

Но если нужно СЕПить или P2P, то тут уже RadaCard как раз и пригодится.


Звичайно! Причому без кредитного ліміта, щоб не загашати мінус, а просто поповнювати.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:04

  Искатель написав:
  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:Я побачив у додатку, що картку Multicard можна поповнювати з картки іншого банку за один раз на 25000 грн, за день наче(не сфотографував!) - 10 разів, а всього за місяць - там дика цифра. Я до того веду, що і безготівково можна поповнювати Multicard,якщо тягнути з додатку. Тобто по великому рахунку... можна і без Radacard обійтись.

Но если нужно СЕПить или P2P, то тут уже RadaCard как раз и пригодится.


Звичайно! Причому без кредитного ліміта, щоб не загашати мінус, а просто поповнювати.

А лимит они и не дают) Уже 2 раза пробовал) Больше просить не буду.
lloydbanksua
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  #<1 ... 60616263
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Радабанк (622)
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