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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 07:24

Re: Радабанк

Підкажіть безготівковий переказ на мультікард зарахування без комісії?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 08:57

  ihorsic написав:Підкажіть безготівковий переказ на мультікард зарахування без комісії?

З комісією 0.7%. Для таких переказів краще відкрийте Радакарт.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 02:41

Чи десь можна дивитися поточне нарахування %% в Радабоксі, чи лише з 1го числа, при зарахуванні?
Підтримка Ради націлена на відфудболювання запитів і проблем, включають "дурочку", як по Райкіну: ти запитуєш їх про насоси, відповідають про колеса, а при наполяганні дати відповідь по суті запиту, безкінечно будуть повторювати, що відповідь надана і проблем у банки немає
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 07:25

  Visky написав:Чи десь можна дивитися поточне нарахування %% в Радабоксі, чи лише з 1го числа, при зарахуванні?
Підтримка Ради націлена на відфудболювання запитів і проблем, включають "дурочку", як по Райкіну: ти запитуєш їх про насоси, відповідають про колеса, а при наполяганні дати відповідь по суті запиту, безкінечно будуть повторювати, що відповідь надана і проблем у банки немає

Тільки першого числа.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:35

Виявилось, що на старому телефоні неоновлена аппка має опцію прямої конверсії EUR та USD ( :!: хтозна,чи справді вона так спрацює). На новому - оновлена версія аппки такої опції чомусь немає :evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 00:58

Через термінали Ізіпей, Сіті 24... не можна поповнювати, зокр. без коміс.?
Зазвичай переводжу з іншого банку, але тепер при лімітованих місячних банківських переказах хочеться їх економити.
Visky
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