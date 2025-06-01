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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 тра, 2025 07:24
Re: Радабанк
Підкажіть безготівковий переказ на мультікард зарахування без комісії?
Додано: П'ят 16 тра, 2025 08:57
Додано: Чет 22 тра, 2025 02:41
Чи десь можна дивитися поточне нарахування %% в Радабоксі, чи лише з 1го числа, при зарахуванні?
Підтримка Ради націлена на відфудболювання запитів і проблем, включають "дурочку", як по Райкіну: ти запитуєш їх про насоси, відповідають про колеса, а при наполяганні дати відповідь по суті запиту, безкінечно будуть повторювати, що відповідь надана і проблем у банки немає
Додано: Чет 22 тра, 2025 07:25
Тільки першого числа.
Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:35
Виявилось, що на старому телефоні неоновлена аппка має опцію прямої конверсії EUR та USD ( хтозна,чи справді вона так спрацює). На новому - оновлена версія аппки такої опції чомусь немає
Додано: Суб 31 тра, 2025 00:58
Чи через термінали Ізіпей, Сіті 24... не можна поповнювати, зокр. без коміс.?
Зазвичай переводжу з іншого банку, але тепер при лімітованих місячних банківських переказах хочеться їх економити.
Додано: Нед 01 чер, 2025 23:54
Впали відсотки на RADAbox, порахував, доповідаю: якщо поповнити у суботу, нараховувати починає з неділі (тобто з наступного дня). Тобто з цим все нормально.
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