|
|
|
Радабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 чер, 2025 18:06
Visky написав: lloydbanksua написав:
Нещодавно отримав КЛ, просив 20к - налили 11к.
Це не налили,.. капнули
Чому 200, чи який там максимум, не запросили?
У них 100к максимум, не запросив більше, щоб щось отримати, тому що вже 2 відмови було.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1686
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 01 лип, 2025 11:15
Искатель написав:
Впали відсотки на RADAbox, порахував, доповідаю: якщо поповнити у суботу, нараховувати починає з неділі (тобто з наступного дня). Тобто з цим все нормально.
так. І я сам перевірив.
Тобто нарешті пофіксили вони той "ігнор" вихідних
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5906
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1870 раз.
- Подякували: 328 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|