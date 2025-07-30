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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 18:06

  Visky написав:
  lloydbanksua написав:Нещодавно отримав КЛ, просив 20к - налили 11к.
Це не налили,.. капнули
Чому 200, чи який там максимум, не запросили?

У них 100к максимум, не запросив більше, щоб щось отримати, тому що вже 2 відмови було.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:15

  Искатель написав:Впали відсотки на RADAbox, порахував, доповідаю: якщо поповнити у суботу, нараховувати починає з неділі (тобто з наступного дня). Тобто з цим все нормально.
так. І я сам перевірив.
Тобто нарешті пофіксили вони той "ігнор" вихідних
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 21:54

НБУ наклав штрафи на 2 банки за порушення фінансового моніторингу

За червень місяць було оштрафовано:

🏦 АТ "КРИСТАЛБАНК" на 20,2 млн грн.
🏦 АТ "АБ "РАДАБАНК" на 15 млн. грн.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 16:38

  lloydbanksua написав:
  Visky написав:
  lloydbanksua написав:Нещодавно отримав КЛ, просив 20к - налили 11к.
Це не налили,.. капнули
Чому 200, чи який там максимум, не запросили?

У них 100к максимум, не запросив більше, щоб щось отримати, тому що вже 2 відмови було.

Мені теж двічі відмовляли. Який аргумент допоміг?
Бо хочеться на третій раз вже щось отримати.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:08

Искатель додатковий дохід вказав
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:17

RADACARD через аппку хтось відкривав останні пару місяців? Який процес - тицнув, і воно само тудисюди - готово, користуйся. Чи починається "вєчєр вопросов отвєтов", фото відео ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 23:33

  flysoulfly написав:RADACARD через аппку хтось відкривав останні пару місяців? Який процес - тицнув, і воно само тудисюди - готово, користуйся. Чи починається "вєчєр вопросов отвєтов", фото відео ?

Личный опыт 2 месячной давности такой - просил лимит - 3 дня висло на анкете и дальше никак. Запросил дебетку - все открылось мгновенно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 19:00

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може комусь буде цікаво пограти в ці ігри
я раніше грався, працює чітко як часікі - якщо дотримуватись усіх умов програми "Бонус до депозиту"
greenozon
 
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  #<1 ... 63646566
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