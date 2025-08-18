|
Радабанк
Додано: Пон 18 сер, 2025 14:55
sergise написав:
Зашел вчера в отделение. Сказали, что карту и средства заблокировали из-за превышения лимита в 400.000 грн., который устанавливается на год. Для того чтобы точно разблокировать средства ко вторнику посоветовали поднять лимит (было достаточно предоставить ок7) и распечатать и подписать квитанции подтверждающие перечисление со своего счёта для отдельного заявления на разблокировку. Что и было сделано.
ну і як успіхи?
Додано: Пон 18 сер, 2025 21:32
aanonimovic594
поки ніяких
