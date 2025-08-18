RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
22%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 14:55

  sergise написав:Зашел вчера в отделение. Сказали, что карту и средства заблокировали из-за превышения лимита в 400.000 грн., который устанавливается на год. Для того чтобы точно разблокировать средства ко вторнику посоветовали поднять лимит (было достаточно предоставить ок7) и распечатать и подписать квитанции подтверждающие перечисление со своего счёта для отдельного заявления на разблокировку. Что и было сделано.


ну і як успіхи?
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 119
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 21:32

aanonimovic594 поки ніяких :(
sergise
 
Повідомлень: 55
З нами з: 09.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
