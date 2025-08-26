|
Радабанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 сер, 2025 12:37
Искатель написав: Сибарит написав: Искатель написав:
У Раді якийсь дуже "цікавий" фінмон. Два дні тому товариш відкривав картки + купляв долари на депозит. Після внесення нещасних 41350 грн на картку Multicard платіж на півгодини затримав фінмон. Це був його перший(!) внесок взагалі у цей банк.
Потім відпустили
Ему сообщили, что это финмон?
Банк временами просто тупит.
Звісно, повідомили спеціалісти
може прізвище-ім'я збігаються з якимось підсанкційним. Деякі банки за таке одразу в касі тригеряться на блок.
flysoulfly
- Повідомлень: 5970
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1894 раз.
- Подякували: 330 раз.
