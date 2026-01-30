RSS
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 09:45

  Искатель написав:
  unknownurl написав:
  Искатель написав:Хтось вже аналізував зміни в тарифах?
Мені щось дуже не подобається оцей ліміт в 50000 грн на перекази між власними рахунками. Треба детально з'ясувати, на які саме операції він діє.

Цей ліміт діє тільки для переказів між власними картковими рахунками. Якщо кілька радакарток, то по кожній окремий ліміт. Додатково встановлюється окремий ліміт на перекази на карткові рахунки інших осіб в межах банку, він не сумується з лімітом на перекази на власні карткові рахунки.

Ну, ось наприклад, як буде рахуватися поповнення RADAbox і повернення з нього на картку?
У мене є Радакард і Мультикард, перерахування між ними іде у ліміт. І ще багато-багато питань.

На каналі "Картковий клуб" якраз піднімали це питання, практично всі питання знялись.
Але необхідність тепер тримати 2 RADAbox замість одного - це дуже незручно.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 16:56

Прочитав в огляді Мінфіна про підняття депоставок Радою, але там помилково зазначено 15,25% замість 17,25%, тому не зовсім ясно. Тож питаю тут.

Якщо 17,25% це ставка по депо 'Максимальний' (тобто з виплатою в кінці) на 370 днів, то яка актуальна ставка по 'Вигідному' (зі щомісячною виплатою) на 370 днів, 16,75%? Чи додають до цих ставок +1% за розміщення через додаток (як зазначено на сайті Ради) чи ці ставки вже з урахуванням добавки?
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 17:57

  kreuz написав: 17,25% це ставка по депо 'Максимальний' (тобто з виплатою в кінці) на 370 днів,

ставки вже з урахуванням добавки?

17,25% це всьо!!


16.50% на 3міс. = мало!! Рада здулася
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 02:45

  flysoulfly написав:
  kreuz написав: 17,25% це ставка по депо 'Максимальний' (тобто з виплатою в кінці) на 370 днів,

ставки вже з урахуванням добавки?

17,25% це всьо!!


16.50% на 3міс. = мало!! Рада здулася

Дійсно, стало нецікаво.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 12:54

Re: Радабанк

А як у них відкрити валютну гривню з виплатою на поточний рахунок? З картки ж потім 0.7% комісія за зняття буде?
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:14

  NDV написав:А як у них відкрити валютну гривню з виплатою на поточний рахунок? З картки ж потім 0.7% комісія за зняття буде?

А при чем тут карта? Вы же сами пишете что выплата на текущий. А с него снятие окончившегося депо без комиса
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:41

Re: Радабанк

Рада міняє тарифи по картам. Зняття без комісії 10К. Ну це справді жииир. Рада альо ви там чим думаєте?
