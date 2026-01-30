Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
⏺Гарні новини: Київ з опівночі переходить на графіки відключень світла, — ДТЕК
🔻Графіки будуть різними для різних районів, не за звичними чергами. 🔻Для кожного будинку — окремий графік. Перевіряти потрібно в чат-боті або на сайті (можливі затримки до 5 хвилин). 🔻Ситуація залишається складною: у разі погіршення можливі екстрені відключення, при стабілізації — повернення до стандартних графіків.