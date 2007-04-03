|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:24
Джаба, зря вы так, тут ненавидят железяки, что есть логично)
Пустая трата времени и нервы…
А так , по сути:
- именно криптаны супер богатые, куда ж сероликим до вас. На хлеб с маслом есть и спасибо Богу.
- а криптовоздушные котировки на биржах , то типа норма и нервы не портит)
- сегодня все в просадке, включая и криптовоздух
-
Freza
-
-
-
-
1
Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:35
Freza
так в том и дело, что скачки везде. и крипта и металлы.
и все на нервах)
одна медь стоит как камень. надо открывать металлоприемку и инвестировать в цветмет
у меня знакомый норм зарабатывал на том, что скупал дрова летом и продавал зимой. до х2 выходило за полгода) надо только склад хороший и влажность смотреть, чтоб не купить тонну и продать 800 кг
-
smdtranz
-
-
-
-
1
Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:53
smdtranz написав:
скупал дрова летом и продавал зимой. до х2 выходило за полгода) надо только склад хороший и влажность смотреть, чтоб не купить тонну и продать 800 кг
Дрова на вес это сильно.
-
alex_dvornichenko
-
-
-
-
Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:57
Пока Цыпа на троне, забываем про нервы и плавные графики
Все будет кидать из огня да в полумье
-
Freza
-
-
-
-
1
|
|
|
