Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3274327532763277> Додано: Суб 25 кві, 2026 17:00 Прохожий написав: shapo написав: Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле

Самые дерьмовые это русскоязычные. Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в ИзраилеСамые дерьмовые это русскоязычные.

так понял из контекста вы общались на иврите) так понял из контекста вы общались на иврите)



Нет,это делал мой сын приехавший тогда ненадолго.

Тем более я не понимал тогда ничего ни в системе аренды которая тут в основном по банковским чекам минимум на 1 год,ни в самой банковской системе, ни в больничных кассах и государственном страховании - битуах леуми

Мой иврит после пятимесячного ульпана был уровня Алеф,но после 2,5 лет работы в русскоязычной конторе вообще упал ниже плинтуса.

Но здесь можно общаться и на английском ,и создана целая русскоязычная инфраструктура с магазинами,врачами и прочими

Так что тут многие даже живущие по 35 лет так и не выучили и как-то живут в своем гетто ностальгируя по СССР shapo Повідомлень: 4973 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 848 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 17:02 Прохожий написав: shapo написав: Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле

Из собственного опыта, самые проблемные арендаторы - арабы , неважно из Израиля или Египта с Великобританией , граждане с паспортами, если шо ... Vadim_ Повідомлень: 4871 З нами з: 23.05.14 Подякував: 658 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 17:17 Vadim_ написав: Прохожий написав: shapo написав: Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле

"арабоговорящие" или как?

"арабоговорящие" или как?а если араб на чистейшем инглише или еврей на иврите?...ах ну да ты же ничего не поймешь...))) Прохожий Повідомлень: 14414 З нами з: 05.06.13 Подякував: 939 раз. Подякували: 1466 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 17:25 Прохожий написав: а если араб на чистейшем инглише или еврей на иврите?...ах ну да ты же ничего не поймешь...)))

вопрос не понятен, провокационный Vadim_ Повідомлень: 4871 З нами з: 23.05.14 Подякував: 658 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 17:26 akurt написав: fler написав: Він доволі чітко пояснив вище, чому не вигідно купувати житло в США (зростанням вартості його утримання). Важко судити, тому що для прогнозування трендів ринку нерухомості в США, треба багато знати і враховувати. Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим, наприклад, родинам багатіїв, які знаходяться на утриманні та не збираються працювати чи часто переїжджати.



А ще виходить, що 2/3 мешканців США пошилися в дурні та купили собі ОСНОВНЕ надбання людини - нерухомість. Наіваживіше в житті! Чи можете навести мені факт, де утримання житла дешевшає з кожними роком? А ще виходить, що 2/3 мешканців США пошилися в дурні та купили собі ОСНОВНЕ надбання людини - нерухомість. Наіваживіше в житті! Чи можете навести мені факт, де утримання житла дешевшає з кожними роком?

Не дешевшає, однак якщо розглядати купівлю житла у порівнянні з орендою та враховувати доходи, які можна отримати, наприклад, інвестуючи у цінні папери ту суму, яку інші витратили на придбання житла, а також інші фактори, то можна дійти висновків на користь оренди, як показав rjkz.

akurt написав: А ось це - геніальна фраза: "Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим..." Ми ж про це мову і вели: наші люди, які перселилися в США, вважають, що як віддавати 1500 доларів за оренду "чужому дядькові", то краще віддавати за свою іпотеку ті самі 1500 та жити у своєму власному житлі. І не тільки вважають, а показують конкретні реальні розрахунки та конкретні реальні цифри. А ось це - геніальна фраза: "Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим..." Ми ж про це мову і вели: наші люди, які перселилися в США, вважають, що як віддавати 1500 доларів за оренду "чужому дядькові", то краще віддавати за свою іпотеку1500 та жити у своєму власному житлі. І не тільки вважають, а показують конкретні реальні розрахунки та конкретні реальні цифри.

Це слушна думка, особливо для людей, які не бажають/не вміють заробляти гроші, інвестуючи їх у цінні папери чи крипту тощо, але мають стабільні доходи і впевненість у майбутньому, що є критично важливим для гасіння іпотеки. Якщо наших людей не лякають такі фактори, як зміни у міграційній політиці, втрата роботи чи не дай Боже годувальника, то все ок. Схоже, що rjkz перестраховує свою сім’ю від всього, що може завадити сплаті іпотеки.

akurt написав: Цю думку також висловив колишній мещканець Івано-францківська, а зараз власник чудового будинку, взятого в іпотеку, де живе його жінка та його дочка, і де він організував бізнес, який приносить родині достаток.

Саме цьому Володимиру було надане почесне звання:"Он - идиот!"

P.S. Той Володимир в ...черговому ролику обіцяв ... Цю думку також висловив колишній мещканець Івано-францківська, а зараз власник чудового будинку,, де живе його жінка та його дочка, і де він, який приносить родині достаток.Саме цьому Володимиру було надане почесне звання:Той Володимир...

Це говорить про те, що він не крутий бізнесмен (не має великих грошей чи доходів) і очевидно молодший за rjkz. Крім того, невідомо, чи працює його жінка і якого віку дочка. Час покаже, ідіот він чи ні. Поки у нього і його родини все добре, то най живуть собі як хочуть.

І ще одне. Те, що rjkz досі не придбав житло, може означати, що він поки не виключає варіант повернення в Україну або переїзд в іншу країну.

Отже, резюме: багатії можуть собі дозволити ризикувати як завгодно, бо мають фінансову подушку безпеки, а середньому класу (до якого я відношу і rjkz) варто ретельно прораховувати кожне своє рішення у США, бо настання ризику може легко зробити їх жебраками.

Зростання невизначеності у світі, зокрема через війни в Україні та на Близькому Сході, призводить до посилення міграції людей і капіталів. Розумних людей це змушує замислитись: чи варто вкладати кошти у нерухомість, якщо немає впевненості, що завтра все буде ок. А як можна бути впевненим, коли світ поринає у хаос, бо на міжнародне право поклали болт, альянси виявилися ненадійними та поняття "безпека" стало ефемерним? fler

вот это мне непонятно

ЗАЧЕМ?

ведь можно переехать в ньюссср(РФ) даже получив "подъемные" и роспенсию, но нет будут себя "мучить" в Израеле и ностальгировать по ссср...

вот есть на форуме живой пример из Украины, харьковчанин Лад, украинский выучить не может(не хочет/челюсть узкая), НО требует русскоязычия там где живет при этом в "великий и могучий" почему то переезжать не хочет...

наверное все таки ждет(надеется) 2ю пенсию прямо по месту проживания

мне всегда были непонятны такие люди(шки)... Прохожий Повідомлень: 14414 З нами з: 05.06.13 Подякував: 939 раз. Подякували: 1466 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 17:56 Vadim_ написав: LEXX написав: Бинго!

Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет.

В США невыгодно владеть своей недвигой.

В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс.

А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда.

В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает.

Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду.

Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ.

Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях.

Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости.

И владение домом становится все дороже и дороже.

Теперь для сравнения.

Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше.

Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент.

Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц.

Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит.

Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду.

Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ".

И синдром гнездования уходит в прошлое.

Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий.

В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ.

И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда.

Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.



Есть стоимость покупки и есть стоимость владения.

Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть.

ТО же самое касается машин.

В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год.

Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд.

Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе.

Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.



К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка.

В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.

И даже в разных районах одного городишка...



Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон

А про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает... В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.И даже в разных районах одного городишка...Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и ХерсонА про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...

А хто и ЗАЧЕМ ее покупают, почему такая дорогая цена? А хто и ЗАЧЕМ ее покупают, почему такая дорогая цена?



Это некорректный вопрос.



Это некорректный вопрос.Мой ответ: Где покупают? Какая цена "дорогая"? LEXX

возле Меноры покупают арабоязычные, Вадику не нравицца) Прохожий Повідомлень: 14414 З нами з: 05.06.13 Подякував: 939 раз. Подякували: 1466 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 18:27 В 2002 году средняя стоимость проданного нового дома в США составляла примерно $226 700 – $228 700. Медианная (срединная) цена нового дома была ниже — около $185 200.



Основные показатели рынка недвижимости США в 2002 году:

Средняя цена существующего дома: Примерно $201 700 (по данным National Association of Realtors).

Ипотечная ставка: Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в 2002 году составляла около 6,54% — 6,57%.

Ежемесячный платеж: При покупке среднего дома в 2002 году ежемесячный платеж был относительно низким по сравнению с современностью и составлял около $798–$800.



Цены на дома в 2002 году выросли примерно на 6-8% по сравнению с 2001 годом, а ставки по ипотеке были одними из самых низких за предыдущие 40 лет, что стимулировало высокий спрос.



1. Это закладочка для тех, кто свято верит, что рынок недвижимости в США берет свое начало от ковидных 2020-х гг. и ставке в 3 %



1. Это закладочка для тех, кто свято верит, что рынок недвижимости в США берет свое начало от ковидных 2020-х гг. и ставке в 3 %2. В 2025 году средняя стоимость проданного нового дома в США демонстрировала колебания, достигая уровня около $487 300 - $499 500 к середине и концу лета на фоне переизбытка предложения. При этом медианная цена за уже существующее жилье (не новостройки) в первой половине года составляла около $396 500 - $398 400. LEXX

Это как раз легко объяснить.

Существование пенсионеров в Израиле сильно отличается от подобного в России или тем более в Украине.

Здесь пенсионер даже дня не проработавший в стране может получать пособие по старости, социальную надбавку и квартирные или встать в очередь на социальное жилье.

В сумме на одиночку это чуть больше 7000 шек ( курс сейчас 3,1шек/ дол.).

Даже при жизни в центре страны на более дорогом аренде это хватит на существование.

Допускается ещё подрабатывать чтобы не терять эти плюшки ещё на 3100 шек и даже иметь машину стоимостью не более 63000 шек что многие и делают не особенно утруждаясь или ищут работу по черному.

В Украине даже на среднюю пенсию при своей квартире можно только сдохнуть,в России получше в Москве и Питере ,но тоже не сахар.

Это уже не говоря о медицине которую все клянут ,но они просто не знают что такое украинская бесплатная медицина.



Израиль очень социалистическое государство и как и в Европе здесь выгоднее сидеть на пособии ,чем работать на низкооплачиваемых работах чем многие и пытаются пользоваться даже не достигнув пенсионного возраста.

Это как раз легко объяснить.Существование пенсионеров в Израиле сильно отличается от подобного в России или тем более в Украине.Здесь пенсионер даже дня не проработавший в стране может получать пособие по старости, социальную надбавку и квартирные или встать в очередь на социальное жилье.В сумме на одиночку это чуть больше 7000 шек ( курс сейчас 3,1шек/ дол.).Даже при жизни в центре страны на более дорогом аренде это хватит на существование.Допускается ещё подрабатывать чтобы не терять эти плюшки ещё на 3100 шек и даже иметь машину стоимостью не более 63000 шек что многие и делают не особенно утруждаясь или ищут работу по черному.В Украине даже на среднюю пенсию при своей квартире можно только сдохнуть,в России получше в Москве и Питере ,но тоже не сахар.Это уже не говоря о медицине которую все клянут ,но они просто не знают что такое украинская бесплатная медицина.Израиль очень социалистическое государство и как и в Европе здесь выгоднее сидеть на пособии ,чем работать на низкооплачиваемых работах чем многие и пытаются пользоваться даже не достигнув пенсионного возраста.И рано или поздно это страну погубит если она не начнет серьезные реформы по вычищению хитрожопых бездельников,ТК средний класс уже стонет и смотрит на выход shapo Повідомлень: 4973 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 848 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3274327532763277>

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: shapo і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор