особливо без фінансування сам зробиться
|
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:36
особливо без фінансування сам зробиться
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:44
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:57
лапайка
лапайка
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так законність дотримино ударом в затилок на початку конфлікту.
ПС. Поліцією складено акт на працівника тцк. Ахаха. щас.
ТИМ часом продовужеється судилище. Слідчих сбу поіменно названо, всі вони вже сидять згідно закону. Європарламент хлопає в ладоші і говорить нате вам ще 100 млдр за виконання судових реформ.
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:05
BeneFuckTor
А було відповідне звернення?
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:15
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:22
Ти відео бачив, чи просто чешеш що попало?
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:22
за те що фіксуєм, не задавайте питань на які я не можу давати відповідей... є ж відкриті джерела.
Багато кого в списках нема.
Щодо заяв, що бачу тільки погане по вашому яка інформація через мене проходить? Щось про хрестини весілля та заручини?
Пропорції ? За схожими оціночними методами втрати росіян вбитими в районі 270 т. Серед тієї цифри є певна кількість громадян україни з окупованих територій.
І ще. В них пропорція між вбитими і раненими сильно гірші ніж наші. Тому картинка вийде іще менш райдужною.
Тепер по тцк. Визнаю. Був не прав. Прошу понять і простіть.
Бусифіковані в відпустках поводяться крайні чемно, вважають що їм крупно повезло воювати в зсу. Є випадки коли розшукують своїх хресників з тцк щоб виявити безмежну вдячність.
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:36
Про Крим не проходить? Ніяк? Я Вас запитала чи це гарна робота ваших колег.
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:44
Мадам - бунтовать низзя?
Авто на непонятной регистрации и естественно без документов(набитое титушнёй) запрещено проверять на предметы похожие на мины под днищем?
Шо вы скажете в ракурсе бунта за конец 13года в Киеве и как надо было бунтовщиков на колени ставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 2
Модераторы: Faceless, Ірина_, Модератор
|