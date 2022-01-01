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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:27
Вопрос тем,у кого был/есть депозит Коммунальный. Вы приходили вытаскивать скретч-карту в те месяцы, когда из-за карантина метро останавливали, а наземный транспорт был по пропускам?
Если не приходили, вам обещали дать вытащить карту потом, после окончания карантина?
И второй период - начало войны, когда отделения закрылись. Вам обещали скретч-карту потом?
В обоих случаях мне обещали.
А сейчас РВС включил дурачка и отмахивается правилами, мол, если клиент не пришел в каком-то месяце, то теряет право на карту за этот месяц.
Нормально вообще?! Они могут рассказывать, что якобы работали в тот жёсткий карантин, но в начале войны все было закрыто. Если клиент был должен приходить за карточкой, по какому праву РВС не работал в феврале-апреле 2022г?
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:32
candidat написав:
Вопрос тем,у кого был/есть депозит Коммунальный. Вы приходили вытаскивать скретч-карту в те месяцы, когда из-за карантина метро останавливали, а наземный транспорт был по пропускам?
Если не приходили, вам обещали дать вытащить карту потом, после окончания карантина?
И второй период - начало войны, когда отделения закрылись. Вам обещали скретч-карту потом?
В обоих случаях мне обещали.
А сейчас РВС включил дурачка и отмахивается правилами, мол, если клиент не пришел в каком-то месяце, то теряет право на карту за этот месяц.
Нормально вообще?! Они могут рассказывать, что якобы работали в тот жёсткий карантин, но в начале войны все было закрыто. Если клиент был должен приходить за карточкой, по какому праву РВС не работал в феврале-апреле 2022г?
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:25
sens написав:
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Понятно, что право есть, но как им воспользоваться, если в транспорт не пускали? Пешком идти через весь город? Или 500 грн за такси? Если не больше.
Но в 2022-м они же вообще закрылись. Как реализовать свое право на скретч-карту, дёргая закрытую дверь?
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:44
candidat написав: sens написав:
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Понятно, что право есть, но как им воспользоваться, если в транспорт не пускали? Пешком идти через весь город? Или 500 грн за такси? Если не больше.
Но в 2022-м они же вообще закрылись. Как реализовать свое право на скретч-карту, дёргая закрытую дверь?
У банка немає обов'язків перед клієнтом в разі форс-мажор або непередбаченої сили надати змогу і тим паче донарахувати кошти
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