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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:30

  tarasum написав:Чим цікавий вклад комунальний?

Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:38

фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:54

  vitaliiangel написав:фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.

Умова депозиту _ від 100000 грн
sens
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Повідомлень: 16296
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
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  #<1 ... 19202122
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