Информационное сообщение о закрытии отделений
21.10.2025
Информируем вас, что 30 октября 2025 будет последним рабочим днем с клиентами для следующих отделений АО «РВС БАНК»:
➤ Шевченковское отделение (г. Киев, ул. Саксаганского, 96)
➤ Шевченковское отделение №2 (г. Киев, ул. Белорусская,
➤ Львовское отделение №1 (г. Львов, ул. Кульпарковская, 99-Б)
➤ Винницкое отделение (г. Винница, ул. Гоголя, 1)
➤ Одесское отделение №1 (г. Одесса, ул. Канатная, 97)
➤ Днепровское отделение (г. Днепр, просп. Гагарина, 123)
➤ Ужгородское отделение №1 (Закарпатская обл., г. Ужгород, Киевская набережная, 4)
С 31 октября 2025 г. обслуживание клиентов будет осуществляться через Подольское отделение №1 АО «РВС БАНК» по адресу: 04071, г. Киев, ул. Введенская, 29/58.
Все счета будут автоматически переведены в Подольское отделение №1.
Если обслуживание в этом отделении для вас неудобно, вы можете:
● получить средства со счетов и вкладов без потери начисленных процентов;
● закрыть счета;
● перевести средства в другой банк или отделение.
Также просим закрыть депозитарные ящики в указанных отделениях до 30 октября 2025 года.
Спасибо за понимание и сотрудничество!