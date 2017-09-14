RSS
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 00:24

  fler написав:............
  Banderlog написав: То скільки ще треба воювати? Зеля сказав шо 10р не буде, а на 2,5 українці згодні.

Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.

Ему доложил лично Трамп?
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 00:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тенденция хорошая

Біла Церква. Поліція та ТЦК намагались забрати чоловіка, але коли почав збиратись натовп людей – втікали
Бетон
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 00:41

  ЛАД написав:
  fler написав:............
  Banderlog написав: То скільки ще треба воювати? Зеля сказав шо 10р не буде, а на 2,5 українці згодні.

Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.

Ему доложил лично Трамп?

Очередные гадания на собачьей мозоли
Бетон
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 00:52

  ЛАД написав:
  fler написав:............
  Banderlog написав: То скільки ще треба воювати? Зеля сказав шо 10р не буде, а на 2,5 українці згодні.

Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.

Ему доложил лично Трамп?


Кстати, тема интересная,пан Лад.
Киевляне нас,днепрян, гнобят и называют "днепрожидовцами", несмотря на то, что нам не повезло ними быть, мы всего лишь живем по соседству с уважаемыми людьми, но профита с этого таки не имеем.
И абсолютно не разбираясь в этой субкультуре, я слыхал что нынешний равин Днепра очень уважаемый человек и ученик самого Менахема-Мендла Шнеерсона, а это типа очень круто.
И когда такой уважаемый человек делает такие заявления, каждый внимательный слушатель начинает следить за руками.
Я лично вижу в этом очень плохие прогнозы. Как вариант- это вброс для срочного сливания активов. Вброс был сделан на закрытой бизнес- встрече, очевидно заманивают лохов-гоев для удачных инвестиций.
Вот прямое доказательство ганебной заманухи:
""Как только война закончится — весь мир, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда. И здесь будет большая жизнь. Это начнется прямо в 2026 году…"
Нью-Васюки прямо.
Сушим сухари. Скорее всего будет по левому берегу,а вот Днепра или Збруча-пока не понятно.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 00:55

  Banderlog написав:
  flyman написав:


Який саме конфлікт ідуеїв (в Римі, чи де)?
Ісус Назарянин, чи як?

В песікота мисль шо то ті самі євреї, що 2тисячі років тому і віра юдейська та сама)
Вы меня удивляете.
В песікота нет ни мыслей, ни знаний.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 01:06

  Shaman написав:
  Hotab написав:ЛАД

То, что "своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні", это уже относительно мелочи


Та ну як мєлочі
Медицина - приватна українська. Собі (дружині) і дітям
Послуги - приватні українські. Барбери, косметологи, дитячі розваги, таксі, ремонти в квартирі, ремонт, заправка і обслуговування авто.
Спортзали
Дозвілля: басейни, поні/коні, мультиплекси, дитячі атракціони.

На мою думку саме ті, у кого доходи 1-2 куя і вище якраз дозволяють собі все що тут названо. Хто менше грошей має - тільки поїсти. Тобто сферу послуг розвивають (своїми грошима) якраз середній клас і вище

на жаль, на 1-2 куо зараз все що вище пролітає - це так, на їжу й трохи на життя. хіба що 2 куо на одного
Какой % семей в Украине имеет хотя бы 1 куе на одного?
Тем не менее спортзалы, детские аттракционы и т.д. не пустуют и цены не падают.
Ещё один зажравшийся.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 02:09

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:............
Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.

Ему доложил лично Трамп?

Кстати, тема интересная,пан Лад.
Киевляне нас,днепрян, гнобят и называют "днепрожидовцами", несмотря на то, что нам не повезло ними быть, мы всего лишь живем по соседству с уважаемыми людьми, но профита с этого таки не имеем.
Самое интересное, что профита с этого не имеют и настоящие евреи. :)

И абсолютно не разбираясь в этой субкультуре, я слыхал что нынешний равин Днепра очень уважаемый человек и ученик самого Менахема-Мендла Шнеерсона, а это типа очень круто.
И когда такой уважаемый человек делает такие заявления, каждый внимательный слушатель начинает следить за руками.
Этот уважаемый человек живёт в Украине.
У нас, конечно, церковь отделена от государства, но не очень далеко. И глава общины (тем более, общины исторически всегда преследуемой) обязан поддерживать хорошие отношения с властями. И по мере возможности высказываться в их поддержку.
Кому и зачем сегодня нужно было именно такое высказывание, гадать не буду, в кулуары власти не вхож. Тем более, что доступен только маленький фрагмент его выступления. Что ещё происходило и говорилось на этом "мероприятии сообщества INSPIRA business club", не известно. Возможно и такое элементарное объяснение - это просто часть политики государства на выбивание финансовой помощи.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 03:17

Удивило многостраничное обсуждение _hunter"а с его "СВО".
Хотя для сегодняшнего форума это естественно.
Здесь давно почти не обсуждаются мысли и взгляды, проблемы и возможные способы их решения. Обычно всё сводится к оплёвыванию личностей и оскорблениям. И цеплянию к мелочам.
Да, у нас война. Настоящая. Со смертями, инвалидами, разрушениями, сломанными человеческими жизнями.
Но главный вопрос не в том, что _hunter называет это "СВО". Если бы он пошёл защищать Украину в войне против росс. агрессии, но при этом говорил, что он воюет "против росс. СВО", да и бог с ним.
Главный вопрос в том, что он (и многие другие) не хотят участвовать ни в войне, ни в СВО. Вот это проблема. Если бы, как ему хочется, ВР и Президент объявили "военный стан" или что там надо по его мнению, он бы немедленно вернулся из Германии и пошёл в ЗСУ? Кто-то сомневается, что нет?
Вот это проблема. А название... Тоже имеет значение, но явно не главное.
И всякие эвфемизмы мы тоже использовали.
Флай правильно напомнил, что в 2014 у нас тоже была не "война", а "АТО". Хотя была самая настоящая война, только на ограниченной территории, а не по всей Украине.
Ну и, например, "СЗЧ". Раньше это просто называлось дезертирство. И весьма строго каралось.
Можно посмотреть статью "Special military operation" - https://en.wikipedia.org/wiki/Special_military_operation. Стоит обратить внимание на раздел "Analogous euphemisms from other countries".

P.s. Кстати, изначально планировалось это Путиным и его генералами (в частности, "талантливым" Герасимовым) именно как лёгкая и краткосрочная СВО. Да и западными экспертами оценивалась так же. Но, спасибо и СЛАВА ЗСУ, "что-то пошло не так".
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 03:55

Интересное у еас законодательство.
На данный момент неизвестно, когда будет женская мобилизация в Украине и будет ли вообще. Без изменений в законодательстве это невозможно.
...........
Таким образом, врачи считаются военнообязанными обязательно, а все остальные могут встать на учет по своему желанию. При этом призыв всех девушек проводится только добровольно.
Насколько понимаю, право на выезд они тоже имеют.
Но при этом
Важно помнить, какие ограничения накладывает на добровольца мобилизация женщин - законопроект применяет к таким защитницам такие же требования, как мужчинам. Они не смогут выехать за границу, демобилизоваться без оснований и уйти из армии, пока не закончится военное положение.
https://www.unian.net/society/kto-iz-zhenshchin-popadaet-pod-mobilizaciyu-s-1-noyabrya-2025-polnyy-spisok-13174548.html
Т.е. дорога в один конец - женшина не обязана идти в армию, но уж если пошла, то на полную катушку, бессрочно. Правда, последняя цитата без ссылки на закон.
Не очень понятно, почему в тексте статьи ссылка на "Законопроект №2664" (о постановке женщин на воинский учёт), в то время как он принят ещё 07.10.2022.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 07:41

  ЛАД написав:Удивило многостраничное обсуждение _hunter"а с его "СВО".
Хотя для сегодняшнего форума это естественно.
Здесь давно почти не обсуждаются мысли и взгляды, проблемы и возможные способы их решения. Обычно всё сводится к оплёвыванию личностей и оскорблениям. И цеплянию к мелочам.
Да, у нас война. Настоящая. Со смертями, инвалидами, разрушениями, сломанными человеческими жизнями.
Но главный вопрос не в том, что _hunter называет это "СВО". Если бы он пошёл защищать Украину в войне против росс. агрессии, но при этом говорил, что он воюет "против росс. СВО", да и бог с ним.
Главный вопрос в том, что он (и многие другие) не хотят участвовать ни в войне, ни в СВО. Вот это проблема. Если бы, как ему хочется, ВР и Президент объявили "военный стан" или что там надо по его мнению, он бы немедленно вернулся из Германии и пошёл в ЗСУ? Кто-то сомневается, что нет?
Вот это проблема. А название... Тоже имеет значение, но явно не главное.
И всякие эвфемизмы мы тоже использовали.
Флай правильно напомнил, что в 2014 у нас тоже была не "война", а "АТО". Хотя была самая настоящая война, только на ограниченной территории, а не по всей Украине.
Ну и, например, "СЗЧ". Раньше это просто называлось дезертирство. И весьма строго каралось.
Можно посмотреть статью "Special military operation" - https://en.wikipedia.org/wiki/Special_military_operation. Стоит обратить внимание на раздел "Analogous euphemisms from other countries".

P.s. Кстати, изначально планировалось это Путиным и его генералами (в частности, "талантливым" Герасимовым) именно как лёгкая и краткосрочная СВО. Да и западными экспертами оценивалась так же. Но, спасибо и СЛАВА ЗСУ, "что-то пошло не так".


Добрий ранок пане ЛАД . Ви дуже правильно оцінили зрадника «хантера».
Висловлюю повагу ! Дуже прикро що більшість з´ібавших відкрито пишуть ганебні звинувачення про нашу державу.
Упевнений що настане час і вся ця МРАЗОТА буде лізти в Україну.
Не тому що я так бажаю а тому що вони там нікому не потрібні.
Навіть як трупи а для препарування .
Здоровʼя і Удачі.
холява
