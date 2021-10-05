|
|
|
РВС Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 жов, 2025 10:24
candidat написав:
Кто-нибудь ещё тащит скретч-карты по Коммунальному? Что-то последние месяца три опять только придомовая территория и вывоз мусора. Заявляют же выбор из коммунальных услуг. Всего две услуги - это разве выбор? У всех так или другое попадается?
Что происходит с депозитами со всякими лотереями типа Коммунального, когда банк перепродается новому владельцу? Должен ли новый владелец продолжать проводить выбор скретч-карт? Или программы лояльности его обычно не интересуют, и будет платить только %% по основному договору?
Забирайте в межах 100000 грн готівкою або сеп за гроші одноразово
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18155
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 30 жов, 2025 15:34
wolt450 написав:
В кого є залишки, забирайте
Можливі варіанти нехороші
Тут непонятно: забрать могут все клиенты РВС или только тех отделений, которые сейчас закрываются?
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 1414
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 жов, 2025 15:41
sens написав: candidat написав:
Кто-нибудь ещё тащит скретч-карты по Коммунальному? Что-то последние месяца три опять только придомовая территория и вывоз мусора. Заявляют же выбор из коммунальных услуг. Всего две услуги - это разве выбор? У всех так или другое попадается?
Что происходит с депозитами со всякими лотереями типа Коммунального, когда банк перепродается новому владельцу? Должен ли новый владелец продолжать проводить выбор скретч-карт? Или программы лояльности его обычно не интересуют, и будет платить только %% по основному договору?
Забирайте в межах 100000 грн готівкою або сеп за гроші одноразово
Перевод в другой банк - с комиссией 0,5%, т.е. 500 грн со 100 тысяч.
Если депозитов больше, чем один, то в кассе за один раз не заберёшь.
Между тем, если вытягивать ту же придомовую территорию каждый раз, то в сумме с базовой получается ставка +/- 27%. Минус налоги и 21% чистыми. Такое даже облигации не дают. И тогда даже ВА без оплаты можно пережить и остаться в плюсе.
Другой вопрос, если только мусор будет выпадать. Тогда только +/+ 17% грязными.
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 1414
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 жов, 2025 19:01
lloydbanksua написав: Порт написав:
Похоже скоро конец этой банкопомойке.
Есть предпосылки?
Того, что уже есть, мало?
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 1088
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 04 лис, 2025 19:50
Рішення № 398-рш/БТ від 04 листопада.
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2421
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 04 лис, 2025 20:34
Solar_simfi написав:
Рішення № 398-рш/БТ від 04 листопада.
⚡️ -1 банк: Національний банк України відніс ↗️ «RwS Bank» до категорії неплатоспроможних
Кожен вкладник отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.
🇺🇦 @tabfinance // tabfinance.com.ua // бонуси
#️⃣ #RwSBank
Не зрозумів тільки як НБУ допустив щоб два тижні з банком робили операції
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18155
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 04 лис, 2025 20:35
Solar_simfi написав:
Рішення № 398-рш/БТ від 04 листопада.
-1 банк: Національний банк України відніс до категорії неплатоспроможних
Кожен вкладник отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.
Не зрозумів тільки як НБУ допустив щоб два тижні з банком робили операції
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18155
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 04 лис, 2025 20:36
candidat написав: wolt450 написав:
В кого є залишки, забирайте
Можливі варіанти нехороші
Тут непонятно: забрать могут все клиенты РВС или только тех отделений, которые сейчас закрываются?
Заберете в Приват або Аваль
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18155
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 04 лис, 2025 20:41
lloydbanksua написав: Порт написав:
Похоже скоро конец этой банкопомойке.
Есть предпосылки?
Ещё вопросы о предпосылках?
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 1088
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1854
|827866
|
|
|2857
|1718188
|
|
|1554
|1045362
|
|