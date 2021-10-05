RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 23242526

Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:24

  candidat написав:Кто-нибудь ещё тащит скретч-карты по Коммунальному? Что-то последние месяца три опять только придомовая территория и вывоз мусора. Заявляют же выбор из коммунальных услуг. Всего две услуги - это разве выбор? У всех так или другое попадается?

Что происходит с депозитами со всякими лотереями типа Коммунального, когда банк перепродается новому владельцу? Должен ли новый владелец продолжать проводить выбор скретч-карт? Или программы лояльности его обычно не интересуют, и будет платить только %% по основному договору?

Забирайте в межах 100000 грн готівкою або сеп за гроші одноразово
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18155
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 15:34

  wolt450 написав:В кого є залишки, забирайте
Можливі варіанти нехороші

Тут непонятно: забрать могут все клиенты РВС или только тех отделений, которые сейчас закрываются?
candidat
 
Повідомлень: 1414
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 15:41

  sens написав:
  candidat написав:Кто-нибудь ещё тащит скретч-карты по Коммунальному? Что-то последние месяца три опять только придомовая территория и вывоз мусора. Заявляют же выбор из коммунальных услуг. Всего две услуги - это разве выбор? У всех так или другое попадается?

Что происходит с депозитами со всякими лотереями типа Коммунального, когда банк перепродается новому владельцу? Должен ли новый владелец продолжать проводить выбор скретч-карт? Или программы лояльности его обычно не интересуют, и будет платить только %% по основному договору?

Забирайте в межах 100000 грн готівкою або сеп за гроші одноразово

Перевод в другой банк - с комиссией 0,5%, т.е. 500 грн со 100 тысяч.
Если депозитов больше, чем один, то в кассе за один раз не заберёшь.
Между тем, если вытягивать ту же придомовую территорию каждый раз, то в сумме с базовой получается ставка +/- 27%. Минус налоги и 21% чистыми. Такое даже облигации не дают. И тогда даже ВА без оплаты можно пережить и остаться в плюсе.
Другой вопрос, если только мусор будет выпадать. Тогда только +/+ 17% грязными.
candidat
 
Повідомлень: 1414
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 19:01

  lloydbanksua написав:
  Порт написав:Похоже скоро конец этой банкопомойке.

Есть предпосылки?

Того, что уже есть, мало?
Порт
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:50

Неплатоспроможний

Рішення № 398-рш/БТ від 04 листопада.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:34

  Solar_simfi написав:Рішення № 398-рш/БТ від 04 листопада.

⚡️ -1 банк: Національний банк України відніс ↗️ «RwS Bank» до категорії неплатоспроможних

Кожен вкладник отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

🇺🇦 @tabfinance // tabfinance.com.ua // бонуси
#️⃣ #RwSBank

Не зрозумів тільки як НБУ допустив щоб два тижні з банком робили операції
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18155
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:35

  Solar_simfi написав:Рішення № 398-рш/БТ від 04 листопада.
-1 банк: Національний банк України відніс до категорії неплатоспроможних

Кожен вкладник отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.



Не зрозумів тільки як НБУ допустив щоб два тижні з банком робили операції
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18155
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:36

  candidat написав:
  wolt450 написав:В кого є залишки, забирайте
Можливі варіанти нехороші

Тут непонятно: забрать могут все клиенты РВС или только тех отделений, которые сейчас закрываются?


Заберете в Приват або Аваль
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18155
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:41

  lloydbanksua написав:
  Порт написав:Похоже скоро конец этой банкопомойке.

Есть предпосылки?

Ещё вопросы о предпосылках?
Порт
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
 
