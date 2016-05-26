|
РВС Банк - неплатоспроможний
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 18 гру, 2025 06:59
За місяці що банк під Фондом , вам відсотки ніхто не сплатить. Треба було йти в банк і забирати по 100к в день коли банк зробив таку можливість?!!!!
sens
- Повідомлень: 18160
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:33
Як для ВаС -- не було в мене такоi можливостi, напередоднi я заходив i питав, чи все гаразд, а вже за тиждень мене шукали, щоб попередити. але я був вже далеко.
sinowi
- Повідомлень: 992
- З нами з: 03.06.06
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 51 раз.
Профіль
в любом случае надо ждать до 5 января новой информации
sinowi
- Повідомлень: 992
- З нами з: 03.06.06
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 51 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:16
Победитель конкурса-эстонская финтех компания. РВС банк превращается… в ПрАТ “ПЕРЕХІДНИЙ БАНК “ЮТЕ БАНК. https://bank.gov.ua/files/Licences_bank/370140.pdf
AlexSV
- Повідомлень: 1343
- З нами з: 11.02.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 148 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 січ, 2026 20:20
У кого депозит не закінчився, що фонд придумав - відповідь є лише для тих у кого закінчився до 04 листопада 2025 року
sens
- Повідомлень: 18160
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 січ, 2026 20:20
sinowi написав:
в любом случае надо ждать до 5 января новой информации
Є в новинах -: на гарячці рвс сидить на святах студент 50 років
sens
- Повідомлень: 18160
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
Профіль
