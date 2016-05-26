RSS
РВС Банк - неплатоспроможний

РВС Банк - неплатоспроможний
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк - неплатоспроможний 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 06:59

За місяці що банк під Фондом , вам відсотки ніхто не сплатить. Треба було йти в банк і забирати по 100к в день коли банк зробив таку можливість?!!!!
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18160
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:33

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

Як для ВаС -- не було в мене такоi можливостi, напередоднi я заходив i питав, чи все гаразд, а вже за тиждень мене шукали, щоб попередити. але я був вже далеко.
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 992
З нами з: 03.06.06
Подякував: 21 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:47

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

в любом случае надо ждать до 5 января новой информации
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 992
З нами з: 03.06.06
Подякував: 21 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:16

Победитель конкурса-эстонская финтех компания. РВС банк превращается… в ПрАТ “ПЕРЕХІДНИЙ БАНК “ЮТЕ БАНК.
https://bank.gov.ua/files/Licences_bank/370140.pdf
AlexSV
 
Повідомлень: 1343
З нами з: 11.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 20:20

У кого депозит не закінчився, що фонд придумав - відповідь є лише для тих у кого закінчився до 04 листопада 2025 року
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18160
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 20:20

  sinowi написав:в любом случае надо ждать до 5 января новой информации

Є в новинах -: на гарячці рвс сидить на святах студент 50 років
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18160
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 27282930
