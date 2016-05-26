|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 18 гру, 2025 06:59
За місяці що банк під Фондом , вам відсотки ніхто не сплатить. Треба було йти в банк і забирати по 100к в день коли банк зробив таку можливість?!!!!
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:33
Re: РВС Банк - неплатоспроможний
Як для ВаС -- не було в мене такоi можливостi, напередоднi я заходив i питав, чи все гаразд, а вже за тиждень мене шукали, щоб попередити. але я був вже далеко.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:47
Re: РВС Банк - неплатоспроможний
в любом случае надо ждать до 5 января новой информации
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:16
Победитель конкурса-эстонская финтех компания. РВС банк превращается… в ПрАТ “ПЕРЕХІДНИЙ БАНК “ЮТЕ БАНК.
Додано: Чет 01 січ, 2026 20:20
У кого депозит не закінчився, що фонд придумав - відповідь є лише для тих у кого закінчився до 04 листопада 2025 року
Додано: Чет 01 січ, 2026 20:20
Додано: Пон 05 січ, 2026 11:13
Есть такое… получил ответ с Юте банка
Перехідний банк «ЮТЕ БАНК» є правонаступником неплатоспроможного АТ «РВС БАНК». Усі зобов’язання АТ «РВС БАНК» за вкладами,гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а також активи й кошти на рахунках фізичних осіб та ФОП, що надійшли по 04.11.2025 включно передані до перехідного банку «ЮТЕ БАНК» наразі на перехідний банк поширюються обмеження, визначені частинами п’ятою і шостою статті 36 Закону. Тобто наразі перехідний банк не здійснює нарахування відсотків за зобов’язаннями банку перед вкладниками та кредиторами. Після докапіталізації банку інвестором нарахування відсотків здійснюватиметься відповідно до умов укладених договорів. Банк розпочинає нараховувати проценти після того як втратить статус Перехідного. Перехідний Банк створено 17.12.2025 терміном на 3 місяці.
Додано: Пон 05 січ, 2026 11:14
Т.е. нет %% за 2 месяца ВА от Фонда и еще может не быть 3 месяца пока он будет переходным…лучше бы ликвидировали к чертям собачим…
Додано: Пон 05 січ, 2026 13:38
С этим трудно не согласиться.
Они всегда так резину тянут, когда продают инвестору? При таких конкурсах надо всегда держать пальцы скрещенными, мол, только б инвестор не нашелся?
И всё это при лицемерном лозунге Фонда, что действует в интересах кредиторов. Ага, всю жизнь мечтали пять месяцев проценты не получать.
А главное - все те, кто взял кредит в РВС, обязаны продолжать платить по кредитам. Так что ж это получается: причитающиеся нам проценты Фонд гребёт себе, а нам тыкает пол нос законом, что во время ВА проценты по депозитам не платятся? Не смахивает ли на неправомерную выгоду?
|