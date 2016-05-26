РВС Банк - неплатоспроможний

sinowi написав:"Воскрес" во второй раз. Фонд гарантирования вернул на рынок "РВС Банк" с новым названием
Из обанкротившегося "РВС Банка", который Национальный банк вывел с рынка из-за недостаточности капитала и нарушения ограничений регулятора, сделали переходный "ЮТЕ Банк". Впоследствии его передадут новому инвестору.
Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования.
"Вкладчики "РВС Банка", у которых срок действия депозитных договоров истек до 4 ноября 2025 года и которые имели в банке текущие счета, могут остаться клиентами "Переходного банка "ЮТЕ Банк" или получить свои средства. Для этого нужно обратиться в "ЮТЕ Банк" или в банк -партнера – "Асвио Банк", – говорится в сообщении.
Асвио тут вообще ни при чем.