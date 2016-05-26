|
|
|
РВС Банк - неплатоспроможний
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 07 січ, 2026 16:08
sinowi написав:
"Воскрес" во второй раз. Фонд гарантирования вернул на рынок "РВС Банк" с новым названием
Из обанкротившегося "РВС Банка", который Национальный банк вывел с рынка из-за недостаточности капитала и нарушения ограничений регулятора, сделали переходный "ЮТЕ Банк". Впоследствии его передадут новому инвестору.
Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования.
"Вкладчики "РВС Банка", у которых срок действия депозитных договоров истек до 4 ноября 2025 года и которые имели в банке текущие счета, могут остаться клиентами "Переходного банка "ЮТЕ Банк" или получить свои средства. Для этого нужно обратиться в "ЮТЕ Банк" или в банк -партнера – "Асвио Банк"
, – говорится в сообщении.
Асвио тут вообще ни при чем.
Додано: Чет 08 січ, 2026 08:49
nord написав:
"Воскрес" во второй раз. Фонд гарантирования вернул на рынок "РВС Банк" с новым названием
Из обанкротившегося "РВС Банка", который Национальный банк вывел с рынка из-за недостаточности капитала и нарушения ограничений регулятора, сделали переходный "ЮТЕ Банк". Впоследствии его передадут новому инвестору.
Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования.
"Вкладчики "РВС Банка", у которых срок действия депозитных договоров истек до 4 ноября 2025 года и которые имели в банке текущие счета, могут остаться клиентами "Переходного банка "ЮТЕ Банк" или получить свои средства. Для этого нужно обратиться в "ЮТЕ Банк" или в банк -партнера – "Асвио Банк"
, – говорится в сообщении.
Асвио тут вообще ни при чем.
при чому якщо до 04 листопада
Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:47
Перехідний банк «ЮТЕ БАНК» є правонаступником неплатоспроможного АТ «РВС БАНК». Усі зобов’язання АТ «РВС БАНК» за вкладами,гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а також активи й кошти на рахунках фізичних осіб та ФОП, що надійшли по 04.11.2025 включно передані до перехідного банку «ЮТЕ БАНК» Проте, на перехідний банк поширюються обмеження, визначені частинами п’ятою і шостою статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Тобто наразі перехідний банк виплачує тільки вклади, строк яких закінчився на дату початку тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку АТ «РВС БАНК» (до 04.11.2025 включно)
Після докапіталізації банку інвестором будуть виплачуватись всі вклади відповідно до умов договорів та валюти вкладу (не пізніше 16.03.2026 року)
так что теперь ждать до марта
если конечно кто-то докапмтализирует
Что то новое, И что? кайкой то банк будет выплачивать все вклады в марте (не пізніше 16.03.2026 року)независимо от срока окончания вклада? В валюте вклада? и где это можно прочитать в виде решения? Что то не верится. И где именно можно будет получить деньги? в Киеве? и в каком банке? и по какому адресу?
