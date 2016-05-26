РВС Банк - неплатоспроможний

Додано: Пон 12 січ, 2026 13:33

sinowi написав: Так для создания всех этих вопросов они там все это и замутили. и что это за дата в марте?, почемуз не в апреле или в мае? Так для создания всех этих вопросов они там все это и замутили. и что это за дата в марте?, почемуз не в апреле или в мае?

Дата определена так, потому что переходной банк создан на 3 месяца с 17/12/2025 года.Т.е. если теоретически инвестор откажется, то тогда переходной банк подлежит ликвидации не позднее 16/03/2026 года. Но по факту тут можно разве что цитировать лошадь с МИД соседней страны, потому как доступ к деньгам у всех клиентов РВС должен был быть к концу ВА, либо через ликвидацию всем сразу либо через переходной банк в первый день его работы по срокам договоров с РВС. Я также был клиентом Терры, с которого сделали переходной Кристалл, так вот там доступ к деньгам был сразу после начала работы Кристалла. А тут какая то полная муть: 2 месяца ВА + до 3 месяцев переходного банка.