Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 04 бер, 2026 07:17
Vadim_ написав:
загуглите , - казус бели
Зранку підтягнулись любителі витієватих словосполучень, які:
- чомусь думають що їх знають лише вони,
- традиційно не вміють їх доречно застосувати і ліплять аби куди очікуючи «вау-ефекту».
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 18036
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2584 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 бер, 2026 07:35
Schmit
Повідомлень: 5438
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 бер, 2026 08:09
Hotab написав:
Зранку підтягнулись любителі витієватих словосполучень, які:
- чомусь думають що їх знають лише вони,
- традиційно не вміють їх доречно застосувати і ліплять аби куди очікуючи «вау-ефекту».
відверто про себе , похвально
Vadim_
Повідомлень: 4792
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 533 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 бер, 2026 08:59
Banderlog написав: ЛАД написав:
Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, Шаман, можете продолжать "не верить".
тут діло не в вірі, в ірані змінився формат війни.
Ізраїль почав війну на повне знищення, в європі так не воюють вже років 500 з часів релігійних воєн і реконкісти. Там сталось те перетворення яке намагаються зробити в україні- екзистенціальна війна.
Третій Храм сам себе не збудує.
flyman
Повідомлень: 42479
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 бер, 2026 09:01
Vadim_ написав: Hotab написав:
Зранку підтягнулись любителі витієватих словосполучень, які:
- чомусь думають що їх знають лише вони,
- традиційно не вміють їх доречно застосувати і ліплять аби куди очікуючи «вау-ефекту».
відверто про себе , похвально
це поки стм не відписалась
flyman
Повідомлень: 42479
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 бер, 2026 09:15
Vadim_ написав:
загуглите , - казус бели
Переговоры, казус белли, чучимеки натравленные россией и Трамп в спортивке
fox767676
Повідомлень: 5337
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 бер, 2026 09:35
flyman написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
Зранку підтягнулись любителі витієватих словосполучень, які:
- чомусь думають що їх знають лише вони,
- традиційно не вміють їх доречно застосувати і ліплять аби куди очікуючи «вау-ефекту».
відверто про себе , похвально
це поки стм не відписалась
Так а відкіт WTI шо там? Вчора бензин «купляли на хаях»? 😅
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 18036
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2584 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 бер, 2026 09:53
Я обращаюсь к "бойцам" тцк. Ваши морды в балаклавах на улицах Киева вам не помогут.
Вас найдёт международный трибунал рано или попозже. Похищение людей, избиение, убийства - вам не сойдут с рук никогда
Бетон
Повідомлень: 6066
З нами з: 17.12.22
Подякував: 221 раз.
Подякували: 515 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 бер, 2026 10:08
Бетон написав:
Я обращаюсь к "бойцам" тцк. Ваши морды в балаклавах на улицах Киева вам не помогут.
Вас найдёт международный трибунал рано или попозже. Похищение людей, избиение, убийства - вам не сойдут с рук никогда
Більше не буду. Але спочатку треба Флаймана спіймати , в снайпери.
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 18036
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2584 раз.
Профіль
