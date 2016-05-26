Кто-нибудь пробовал проценты получить? Как прошло?
В первую очередь интересует, быстро ли всё делают, если дистанционно, а если поездкой на Прорезную, как там с длиной очереди?
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 01 кві, 2026 15:24
Додано: Чет 02 кві, 2026 17:00
Вчера после обеда зашел в отделение Асвио банка, оставил заявку на перечисление %%. Сегодня после обеда %% упали на карту Амо.
Додано: Пон 13 кві, 2026 15:10
Re: РВС Банк - неплатоспроможний
Я звоню по всем телефонам, ответа нет, сбрасывают трубку. Вопрос. У меня депозиты в валюте. Оканчиваются в сентябре. Включена лонгация. Отдадут ли Юте банк деньги тому самому Агбио банку? Какие должны быть мои действия в этих условиях?
Додано: Пон 20 кві, 2026 12:18
Как я и ожидал, подсматривающие не подсказывают. И назло всем плохишам я сам все узнал. ЮТЕ банк отдает лишь те депозиты, срок действия которых уже закончен. Но отдает по запросу работников банка АГБИО где должен быть открыт текущий счет в валюте депозита. Можно и дальше обслуживаться в ЮТЕ банке, но иногородним это неудобно.
Это одно единственное правило для всех.
Додано: Пон 20 кві, 2026 12:49
|