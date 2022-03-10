Джерело: інформація Державної прикордонної служби України станом на 8:00 понеділка 14 березня
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На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 11:06
На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає
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На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає
Додано: Пон 14 бер, 2022 11:06
Не пишите то, чего не знаете. Данные ДПСУ не обнамляются и показывают 0-ли несколько дней.
Это тоже не очень верно - показывает время ожидания перед воротами, а есть еще отстойники - оснрвная очередь там. А про пешие.. Каждый день в эвокуционных поездах приезжают до 15 000 человек. Львов заполнен и люди в палатках ждали перед воротами переходов. Веб Камеры пока не работают.
Не дезинфомируейте людей!
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