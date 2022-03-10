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На західних кордонах черг
на виїзд із України майже немає

На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:06

На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає

Пропонуємо до обговорення:
Джерело: інформація Державної прикордонної служби України станом на 8:00 понеділка 14 березня

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На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:06

Не пишите то, чего не знаете. Данные ДПСУ не обнамляются и показывают 0-ли несколько дней.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... gmail_link
Это тоже не очень верно - показывает время ожидания перед воротами, а есть еще отстойники - оснрвная очередь там. А про пешие.. Каждый день в эвокуционных поездах приезжают до 15 000 человек. Львов заполнен и люди в палатках ждали перед воротами переходов. Веб Камеры пока не работают.
Не дезинфомируейте людей!
statkevich_a
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Модератори: Ірина_, Модератор

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