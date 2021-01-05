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Обслуговування в українських
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Український Банк Реконструкції
та Розвитку (УБРР)

Український Банк Реконструкції та Розвитку (УБРР)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Український Банк Реконструкції та Розвитку (УБРР) 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 07:44

  nord[quote="5582723:nord написав:
  Oksana2803 написав:Кто в курсе, как там сейчас? Что предлагают по депозитам?

Все то же. Чай, кофе, внимательный персонал и самый высокий процент на рынке. 21% на 93 дня с выплатой в конце срока.


21 є в інших банках[/quote]
Інфу в студію. Дякую.[/quote]
Банку , якщо твердо вирішили піти в роздрібній бізнес, картки обов'язково. Мене не влаштовує ані щомісячні платежі або поїздки. Один такий банк був у мене особисто,але там можливо було робити платіжне доручення за кошти відправляючої сторони.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:50

  sens написав:
  nord[quote="5582723:nord написав:
  Oksana2803 написав:Кто в курсе, как там сейчас? Что предлагают по депозитам?

Все то же. Чай, кофе, внимательный персонал и самый высокий процент на рынке. 21% на 93 дня с выплатой в конце срока.


21 є в інших банках

Інфу в студію. Дякую.[/quote]
Банку , якщо твердо вирішили піти в роздрібній бізнес, картки обов'язково. Мене не влаштовує ані щомісячні платежі або поїздки. Один такий банк був у мене особисто,але там можливо було робити платіжне доручення за кошти відправляючої сторони.[/quote]
Так и здесь платёжка в конце срока за счёт банки
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:43

  la9 написав:Так и здесь платёжка в конце срока за счёт банки

но наверно только у тех у кого в депозитном договоре прописан возврат на счет в другом банке
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:42

Мінфін тягне до останнього

Банк працює нормально,портал Мінфін щось тягне до останнього,нові вклади до цього банку так,через портал поки що ні.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:14

+0,25%

https://www.ubrr.com.ua/privateclients-deposits

Акція проводиться в період з 26 червня 2023 року по 26 липня 2023 року (далі – Період
проведення Акції).

Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає умовам п. 2. цих Правил,
необхідно протягом Періоду проведення Акції розмістити у понеділок кошти на вклад (депозит) в
національній валюті на суму від 100 000,00 гривень (включно) перерахувавши їх безготівково. При
цьому, вклад розміщується на строк від 93 днів і більше на умовах депозитного продукту
«КЛАСИЧНИЙ».
4.2. Один Учасник може взяти участь в Акції декілька разів на день (а саме у понеділок). У випадку,
якщо у клієнта протягом дня закінчується термін дії більше ніж одного вкладу, всі такі вклади можуть
взяти участь в Акції

Строковий банківський вклад "Класичний"(в національній валюті) без можливості внесення вкладником додаткових внесків та без права на дострокове повне (часткове) повернення депозиту. Депозит орієнтований на клієнтів, які мають чітко визначену суму вільних грошових коштів з метою отримання додаткової дохідності.

Строк розміщення, днів 93-120 - Депозит «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) % річних = 21,25
sens
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:33

[quote="5599588:sens"]https://www.ubrr.com.ua/privateclients-deposits

Сьгодні банку виповнилось 20 років. З цього приводу оформляли депо з бонусом 0.20%. Жаль, що не 50 років. Було б 0,50%. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 20:06

  nord написав:
  sens написав:https://www.ubrr.com.ua/privateclients-deposits

Сьгодні банку виповнилось 20 років. З цього приводу оформляли депо з бонусом 0.20%. Жаль, що не 50 років. Було б 0,50%. :wink:


норм банк
все що безготівково в банк заходить , можна оформити депозитом і повернути в будь-який банк всією сумою безкоштовно 8)
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 13:52

  sens написав:
  nord написав:
  sens написав:https://www.ubrr.com.ua/privateclients-deposits

Сьгодні банку виповнилось 20 років. З цього приводу оформляли депо з бонусом 0.20%. Жаль, що не 50 років. Було б 0,50%. :wink:


норм банк
все що безготівково в банк заходить , можна оформити депозитом і повернути в будь-який банк всією сумою безкоштовно 8)

З сьогоднішнього дня банк став абсолютно нецікавий (12% на всі вклади).
nord
 
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