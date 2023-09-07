RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 3.6 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:08

  vkladchiik написав:
  Solar_simfi написав:В рекрути забирають по п'ятницях. Хех.


Формально все вірно, в п'ятницю, 8-го зайде тимчасова адміністрація https://finclub.net/ua/news/ukrbudinves ... zhnym.html

Чомусь згадався фільм "Дураки умирают по пятницам". :wink:
nord
 
Повідомлень: 327
З нами з: 25.07.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:47

  riwalir написав:
  demichh написав:
  riwalir написав:Закінчився доларовий депозит. Доларів в касі немає, забрав гривнями. Курс - 37,00. Відділення на Старонаводницькій.

Это как 37.00 ?, выше пишут курс 35.10 и на сайте так.


Сам здивувався. На сайті дійсно курс був 35,10. Але у відділенні менеджер озвучив курс 37,00. Я навіть перепитав, вирішив, що почулося.
На папірці в касі були вказані курси купівля/продаж USD - 37,00 / 37,80

Це вони зробили, щоб їх не поминали лихим.
nord
 
Повідомлень: 327
З нами з: 25.07.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:09

Выплаты из хфонда будут не позже 6 октября.
Врядли начнут раньше, будут тянуть до последнего.
Валютчикам хреново, что в сентябре не успеют крутнуть на каруселе свои доляры полученные гривной по 36,57.
У бумажников простой гривны месяц.
В общем и целом, будут потери у всех.
Если это поможет нашей победе, то хрен с этими потерями
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3009
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 25262728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник, Вкладник-21 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.