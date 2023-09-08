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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 3.3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:08

  vkladchiik написав:
  Solar_simfi написав:В рекрути забирають по п'ятницях. Хех.


Формально все вірно, в п'ятницю, 8-го зайде тимчасова адміністрація https://finclub.net/ua/news/ukrbudinves ... zhnym.html

Чомусь згадався фільм "Дураки умирают по пятницам". :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:47

  riwalir написав:
  demichh написав:
  riwalir написав:Закінчився доларовий депозит. Доларів в касі немає, забрав гривнями. Курс - 37,00. Відділення на Старонаводницькій.

Это как 37.00 ?, выше пишут курс 35.10 и на сайте так.


Сам здивувався. На сайті дійсно курс був 35,10. Але у відділенні менеджер озвучив курс 37,00. Я навіть перепитав, вирішив, що почулося.
На папірці в касі були вказані курси купівля/продаж USD - 37,00 / 37,80

Це вони зробили, щоб їх не поминали лихим.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:09

Выплаты из хфонда будут не позже 6 октября.
Врядли начнут раньше, будут тянуть до последнего.
Валютчикам хреново, что в сентябре не успеют крутнуть на каруселе свои доляры полученные гривной по 36,57.
У бумажников простой гривны месяц.
В общем и целом, будут потери у всех.
Если это поможет нашей победе, то хрен с этими потерями
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:10

  vkladchiik написав:Укрбудінвестбанк визнано неплатоспроможним – тепер туди зайде тимчасова адміністрація https://finclub.net/ua/news/ukrbudinves ... zhnym.html

Ну и пусть, зато прозрачней свет
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:53

Re: Укрбудінвестбанк

Пойдет ли за этим банком Познякижилстрой и Тарян груп?
ИМХО - да
йцукен
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:21

  deneg net написав:Выплаты из хфонда будут не позже 6 октября.
Врядли начнут раньше, будут тянуть до последнего.
Валютчикам хреново, что в сентябре не успеют крутнуть на каруселе свои доляры полученные гривной по 36,57.
У бумажников простой гривны месяц.
В общем и целом, будут потери у всех.
Если это поможет нашей победе, то хрен с этими потерями
банк встиг купити на 200000 грн по одному ІПН?
sens
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